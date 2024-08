A Misano nasce il campeggio in stile Far West: in settembre apre O.k. Corral

Benvenuti nel Vecchio West alle porte di Misano. A settembre aprirà le porte un camping che non è un vero e proprio camping «ma più un accampamento con annesso bed and breakfast e ristorante casalingo». L’ispirazione viene dai pionieri del Far West che allestivano i loro accampamenti nei pressi delle città di frontiera mentre si spingevano in carovana verso Ovest.

La novità

Sorgerà immerso nel verde, tra sessanta ulivi, l’O.k. Corral ranch, a pochi minuti dalle spiagge della riviera e dall’autodromo di Misano Adriatico, oltre che dalla collina di Riccione, tempio delle discoteche. Il nome ricorda la famosa sparatoria, avvenuta appunto all’O.K. Corral. Un pietra miliare della storia del Far West, datata 26 ottobre 1881 e avvenuta a Tombstone in Arizona. una vicenda che ha ispirato numerosi film western.

L’idea è di Mirko Andreini, 52enne riminese residente a Misano dal 2005. Cresciuto a spaghetti e western deve ancora viaggiare oltreoceano: nell’attesa ha portato l’America a Misano. Nella vita lavora a chiamata come autista di pullman gran turismo. Un’attività che gli lascia del tempo libero in estate. «Conto di aprire presto un b&b con quattro camere e altrettanti bagni – esordisce –. Il tutto in stile western vittoriano, quello reso celebre dal telefilm “La casa nella prateria”». Salvo imprevisti, il taglio del nastro sarà a settembre. La location? «Un ranch che non è solo luogo di svago. Il progetto è di trasformare un terreno da oltre 4mila metri quadri, di mia proprietà, in un salto nel passato. I lavori sono in corso e l’obiettivo è netto: far rivivere l’atmosfera del vecchio West portando le lancette indietro nel tempo con un accampamento di pionieri in campagna e un Home restaurant per una trentina di persone. Parola d’ordine prelibatezze Tex-mex «gustando birra spillata a dovere e fagioli stile western». Il rodaggio, nel frattempo, lo svolgono amici e conoscenti grazie al passaparola. E qualcuno in cambio dell’ospitalità dà una mano «perché tutto sia pronto per quando arriveranno gli ospiti». La prospettiva è quella di accogliere gli appassionati della MotoGp in arrivo da tutto il mondo «ognuno con la propria tenda» ma anche aficionados delle ferie all’aria aperta. La scenografia Old West è in via di completamento e dominata dall’ingresso stile ranch, incorniciato dalle corna di manzo americano. Sullo sfondo un vero Conestoga, il carro dei pionieri acquistato nelle Marche. A dominare il paesaggio, in piena Romagna, una bandiera originale a stelle e strisce «di quelle - precisa ancora Andreini - che sventolano sulle navi americane, con le stelle ricamate che ne certificano l’autenticità». Fra i servizi: acqua, luce, illuminazione e wi-fi, nonché lavatrice, parcheggio auto riservato e colazione. Non mancano bagno, cucina e frigoriferi condivisi. All’esterno tavoli e sedie, rigorosamente old west e due griglie, di cui una in giardino e l’altra al coperto, nella Grill Kota, ambiente di ispirazione lappone. In progetto infine una piscina fuori terra. Saranno tutti benvenuti, sottolinea il titolare, compresi gli amici a quattro zampe. I progetti, intanto, si allungano come la luce del tramonto nella scena finale di un western. «Il luogo si presterebbe bene come set fotografico». Ultima chicca? «Allevare un cavallo e un pony per la pet therapy, ma anche proporre musica dal vivo e feste in sinergia con scuole di ballo country».