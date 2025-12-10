A Forlì i pacchi smarriti vanno in vendita a 20 euro al chilo: ecco gli orari

  • 10 dicembre 2025
Appuntamento al “Punta di Ferro” dal 17 al 21 dicembre
Poka Joia annuncia l’arrivo di una nuova iniziativa al Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì. Leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, Poka Joia è ormai ben radicata anche in Italia, dove da oltre un anno conquista un pubblico fedele grazie a un format sorprendente. Dal 17 al 21 dicembre 2025, il pubblico potrà scoprire migliaia di pacchi smarriti autentici e certificati, provenienti da circuiti legali. L’iniziativa al Punta di Ferro promette cinque giorni ricchi di scoperte: moda, tecnologia, articoli per la casa, accessori, giocattoli, prodotti beauty e molte altre categorie sorprendenti. Appuntamento dal 17 al 21 dicembre dalle 9 alle 21. Il prezzo è di 20 euro al chilo, 2 euro ogni 100 grammi.

