A Forlì i pacchi smarriti vanno in vendita a 20 euro al chilo: ecco gli orari

Poka Joia annuncia l’arrivo di una nuova iniziativa al Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì. Leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, Poka Joia è ormai ben radicata anche in Italia, dove da oltre un anno conquista un pubblico fedele grazie a un format sorprendente. Dal 17 al 21 dicembre 2025, il pubblico potrà scoprire migliaia di pacchi smarriti autentici e certificati, provenienti da circuiti legali. L’iniziativa al Punta di Ferro promette cinque giorni ricchi di scoperte: moda, tecnologia, articoli per la casa, accessori, giocattoli, prodotti beauty e molte altre categorie sorprendenti. Appuntamento dal 17 al 21 dicembre dalle 9 alle 21. Il prezzo è di 20 euro al chilo, 2 euro ogni 100 grammi.