A Forlì arrivano gli Skifidol: il fenomeno da un miliardo di visualizzazioni

Arrivano a Forlì gli Skifidol Italian Brainrot Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi approda in Emilia-Romagna: l’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 dicembre al Centro Commerciale “Punta Di Ferro” di Forlì, per due giornate di festa, incontri e spettacolo.

E i numeri parlano chiaro: oltre un miliardo di visualizzazioni nel mondo e, in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso celebre questo universo psichedelico. Una community inarrestabile, fatta di tormentoni, personaggi surreali, suoni ipnotici e balli irrinunciabili.

Il programma della tappa prevede sei appuntamenti quotidiani – alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19 – durante i quali i giovani fan potranno vivere un’esperienza immersiva con i personaggi più iconici dell’universo Skifidol Italian Brainrot. A Forlì arriveranno infatti Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e Bromosuaro Rex, pronti a incontrare il pubblico per scattare foto, salutare i fan e ballare insieme a loro la coreografia ufficiale, realizzata dai performer della scuola H2O di Cassino e già disponibile sui social per essere imparata in anticipo.

Il Centro Commerciale “Punta Di Ferro” si trasformerà in un vero set SkifidolTM Italian Brainrot, con sei pannelli foto-hole dedicati ai personaggi da cercare e immortalare in una piccola “caccia al tesoro” fotografica. Non mancherà il momento più atteso dai collezionisti: lo scambio delle carte Skifidol™ Italian Brainrot, con 2.000 card omaggio distribuite nel corso delle due giornate (1.000 al giorno, fino a esaurimento scorte).