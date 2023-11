A Cesena un tuffo nel passato con le truppe napoleoniche schierate al cinema Eliseo

Coreografie rievocative e divise che hanno destato molta curiosità quelle portate a Cesena, nel pomeriggio di domenica, dall’ Associazione Napoleonica d’Italia (che festeggia quest’anno i suoi 30 anni di attività ufficiale quale associazione culturale di studi storici), prima, durante e dopo la proiezione del film kolossal “Napoleon”, di Ridley Scott, al cinema “Eliseo” in viale Carducci.

Non è la prima volta che Cesena vede il passaggio di soldati napoleonici, sia come evento storicamente documentato, sia in maniera rievocativa.

Domenica i protagonisti della coreografia si sono prestati volentieri a fare per foto ricordo con i reenactors che indossavano riproduzioni di divise e impugnavano armi, ovviamente innocue, del periodo storico trattato dal film e hanno soddisfatto varie curiosità delle persone intervenute alla proiezione su Napoleone, la sua vita e le sue battaglie.