A 53 anni dal diploma la Quinta D all’appello in aula al Serra di Cesena VIDEO

Un’atmosfera con un pizzico di nostalgia e moltissima allegria ha avvolto ieri le aule dell’istituto Renato Serra quando 24 ex diplomati della classe del 1971 si sono riuniti per una rimpatriata davvero memorabile. Erano presenti Lucio Corbelli, Patrizia Misarocchi, Patrizia Amadori, Burioli Ivana, Montalti Daniela, Gabanini Elite, Merculiali Daniela, Birna dell’Omo, Centurioni Rosa, Mazzocchi Marisa, Gentili Maurizio, Zavalloni Tiberio, Angelo Luzzi, Scarpellini Ezio, Stefani Paolo, Gianni Dimeo, Faedi Maride, Foschi Natalia, Pasini Patrizia, La Tegola Maria Luisa, Bracci Marino, Casadei Mauro e Werther Vincenzi.

L’evento nasce da un’idea del capo gruppo, Maurizio Gentili, che ha proposto di festeggiare il loro 53° anniversario post diploma direttamente all’interno della loro vecchia scuola; si sono messi così in contatto con il preside Paolo Valli.

L’incontro è stato possibile grazie alla sua disponibilità e grazie al comitato organizzatore dell’evento, composto da alcuni di quegli ex componenti della 5aD 1971.

La giornata è iniziata con una visita guidata alla scuola, che ha subito alcune modifiche sostanziali negli ultimi decenni. Gli ex studenti hanno potuto vedere le aule, nuove rispetto a quanto andavano loro a scuola; come i laboratori e gli spazi comuni dove quando avevano un’altra veste hanno trascorso gli anni della loro giovinezza. Lo hanno fatto scambiando aneddoti e ricordi anche con i ragazzi delle odierne classi prime e quinte.

«Purtroppo non siamo potuti andare nella stessa aula di allora in quanto il terzo piano ad oggi è occupato dalle classi dell’Istituto Tecnico Geometri. Ci siamo seduti però in un’altra aula dove abbiamo addirittura fatto l’appello, per poi fare un’ora di - lezione» puntualizza Werther Vincenzi, portavoce del comitato che ha organizzato l’evento.

Dopo la visita, il gruppo si è riunito allo Scottadito di Cesena per un pranzo conviviale. Durante il pasto, non sono mancati discorsi emozionanti e commoventi dove sono stati ricordati i “bei vecchi tempi”. La giornata si è conclusa con la promessa di continuare a rincontrarsi ogni anno durante l’estate per rivivere momenti memorabili come quello di oggi.