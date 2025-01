Weekend a Rimini? Dalla Biblioteca al Museo Fellini, ecco che fare / GALLERY

La Gambalunga di Rimini è la biblioteca civica più antica d’Italia. Conserva grandi mappamondi rinascimentali e preziosi codici e libri antichi messi all’indice. La visita è un’esperienza che si può fare ogni ultimo sabato del mese, e anche in altri giorni su richiesta. Questo sabato 25 gennaio chi desidera sapere come mai la bellezza di queste sale non finisce mai di stupire è invitato a partecipare a “Meravigliosa Biblioteca”, una visita guidata gratuita alle sale antiche, alla scoperta del patrimonio storico della Gambalunga, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga.

Sabato 25 gennaio i Musei comunali offrono inoltre una grande opportunità per avvicinarsi alla Scuola Riminese del Trecento, la scuola nata a Rimini grazie al passaggio di Giotto, con un laboratorio che aiuta a comprendere le tecniche di pittura e doratura dei maestri del Trecento, analizzando le opere dal punto di vista pittorico, stilistico e iconografico.

Domenica 26 gennaio, VisitRimini propone una visita guidata alla scoperta del Tempio Malatestiano, autentico gioiello del Rinascimento italiano, voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e prima opera architettonica di Leon Battista Alberti.

E per gli amanti dello sport, domenica 26 gennaio torna anche Sport e Cultura. Rimini Romana ‘Cosa sai o cosa hai perso della Rimini Romana?’, l’iniziativa che fa incontrare lo sport e la cultura, per stare in forma e arricchirsi di conoscenze guardando la città in forma diversa. Questo mese il team Elen Souza insieme alla guida turistica Francesca Delbianco propone una camminata da 8km adatta a tutti attraverso le vie della città immersi nella storia della Rimini romana.

Tra le mostre da visitare, da non perdere ‘I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati’. In mostra i disegni di Fellini (20 su carta e 7, particolarmente originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni Settanta appartenuti a Danilo Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano, di cui la mostra espone anche alcuni costumi del film ‘Il Casanova’. La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 marzo, tutti i giorni da martedì a domenica (dalle 11 alle 17).

Dal 20 gennaio, chi visita il Fellini Museum può usufruire di un nuovo strumento per muoversi e comprendere meglio gli spazi del museo: un’audioguida gratuita, in forma di web app, accessibile e scaricabile dal sito www.fellinimuseum.it oppure attraverso qr code disponibile in biglietteria. Un accompagnamento alla visita, disponibile in italiano e in inglese, ma in futuro implementabile, per immergersi appieno nelle atmosfere oniriche del Maestro.

Visite guidate e Laboratori

sabato 25 gennaio 2025

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti).

Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it

Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

sabato 25 gennaio 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

La pittura della Scuola Riminese del ‘300

Il laboratorio, a cura di Antonietta Corsini, tratta le tecniche di pittura e doratura in uso nell’arte del Trecento con particolare riferimento alla Scuola Riminese.

Crocefissi, angeli, figure simboliche e decori sono analizzati dal punto di vista pittorico, stilistico e iconografico, con un approfondimento sul significato dei colori usati, degli elementi della croce e delle figure angeliche. Soggetti che ciascuno interpreta in una personale realizzazione con la tecnica dei maestri del Trecento.

Ore 16 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793851www.ticketlandia.com/m/event/pittura300

domenica 26 gennaio 2025

Tempio Malatestiano (punto d’incontro) - Via IV Novembre, 35 – Rimini

Rimini City Tour - Il Tempio Malatestiano

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Una visita guidata alla scoperta del Tempio Malatestiano, la sua storia e tutti i suoi segreti, autentico gioiello del Rinascimento italiano. Voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, iniziata nel 1447, il Tempio rimane un grande manifesto dell’architettura rinascimentale, anche nella sua incompiutezza. Insieme si scopriranno i tesori che questo Tempio serba al suo interno: la Cappella degli Angeli (o di Isotta), che contiene l’arca sepolcrale della moglie di Sigismondo, Isotta, il Crocifisso di Giotto, dipinto su tavola e appartenente alla Chiesa di San Francesco, sulla quale fu costruito attorno il Tempio. Ed ancora, l’Affresco di Piero della Francesca, dipinto nel 1451 e che raffigura Sigismondo Pandolfo Malatesta genuflesso davanti a San Sigismondo, il suo sepolcro collocato a destra dell’ingresso e l’Arco degli Antenati, dove Sigismondo volle riposte le ossa dei suoi progenitori e dei suoi discendenti. Prenotazione obbligatoria: www.visitrimini.com/esperienze/316624-rimini-city-tour-il-tempio-malatestiano

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

domenica 26 gennaio 2025

Bagno Tiki 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini

Sport e Cultura

Rimini Romana ‘Cosa sai o cosa hai perso della Rimini Romana?’

Il team Elen Souza insieme alla guida turistica Francesca Delbianco propongono una camminata da 8km adatta a tutti attraverso le vie della città immersi nella storia di Rimini. Lo sport incontra la cultura per stare in forma e arricchirsi di conoscenze e guardare la città in forma diversa.

Ore 9.30 Info e iscrizioni: 348 0981594 - www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-cultura-la-rimini-romana-la-conosci

Le mostre in corso

da sabato 18 gennaio a domenica 2 marzo 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati

Mostra al Palazzo del Fulgor - Fellini Museum

27 disegni di Fellini (20 su carta e 7, particolarmente originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni Settanta appartenuti a Danilo Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano.

Tra i tanti riconoscimenti, vincitore di un premio Oscar per i costumi del film Il Casanova di Federico Fellini esposti al Fellini Museum insieme a quelli di Roma.

La mostra espone anche alcuni costumi del film ‘Il Casanova’.

Orario: da martedì a domenica dalle 11 alle 17; lunedì chiuso.

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Fino al 26 gennaio 2025

Rimini, Castel Sismondo - Ala di Isotta

Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri

La grande mostra dedicata alle cover d’artista. Un’originale mostra di opere d’arte che attraversa tutta la storia dell’arte moderna e contemporanea, trasportando il visitatore in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni Quaranta ad oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica. In mostra oltre circa 150 mitiche cover d’artista realizzate con disegni, dipinti, sculture, grafica d’autore, attingendo all’espressione artistica di grandi maestri come Picasso, Warhol, Mirò, Koons e molti altri, in un’esposizione che unisce arte e musica. Tra le opere in mostra, tutte le copertine realizzate da Andy Warhol, dalla celebre banana per i Velvet Underground alle rarità di Mario Schifano e Andrea Pazienza.

Orario: giovedì e venerdì 10:00 - 13:00 / 16:00 – 19:00; sabato, domenica e festivi 10:00 - 13:00 / 14:00 – 19:00. Giorni di chiusura: lunedì, martedì e mercoledì. Ingresso €12. Ridotto under18 e over 65 € 8. Per i visitatori del Fellini Museum biglietto con sconto speciale a 5 €. Info: www.blublunetwork.com

fino a venerdì 31 gennaio 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Dal buio alla luce Opere dai depositi del Musei della Città “L. Tonini”

Un invito a riscoprire il patrimonio nascosto del Museo della Città di Rimini.

Una piccola mostra che offre l’occasione di ammirare tre opere custodite nei depositi, normalmente lontane dagli occhi del pubblico. Ogni opera racchiude una storia irripetibile, intrecciando arte, cultura e memoria. Rivelarle alla vista dei visitatori significa riportarle al centro dell’eredità artistica della città, ridonando loro la visibilità e il riconoscimento che meritano.

Ciascuna di queste opere rappresenta un’epoca diversa, tracciando un percorso nella storia dell’arte:

• il prezioso frammento scultoreo che raffigura la Traditio Legis evoca il consolidamento della cristianità in area riminese tra la fine della romanità e l’inizio del Medioevo;

• il suggestivo Cristo morto sorretto da un angelo, ispirato alle opere di Michelangelo e Taddeo Zuccari, è una testimonianza anonima ma di qualità dell’età della Maniera tra Cinque e Seicento;

• l’intenso Autoritratto di Alfredo Scarponi getta uno sguardo sul Novecento, raccontando il contributo degli artisti romagnoli alla cultura figurativa del secolo scorso.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso.

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/mostre/dal-buio-alla-luce

Fino al 9 febbraio 2025

Rimini, Museo della Città “L. Tonini”

Il senso del tempo

Mostra del pittore riminese Maurizio Minarini

L’esposizione propone una selezione accurata delle sue opere, offrendo un percorso che esplora i temi centrali della poetica dell’artista. Attraverso scorci suggestivi e atmosfere evocative, Minarini racconta il legame profondo con la sua città, restituendo una visione unica e personale di Rimini.

Inaugurazione sabato 30 novembre, ore 17

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

