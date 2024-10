“Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”: la mostra a Villa Mussolini fino al 3 novembre

A Riccione a Villa Mussolini continua, fino al 3 novembre, la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”. Considerata una delle figure più significative della street photography, la fotografa americana ha trascorso gran parte della sua vita nell’anonimato, fino a quando, nel 2007, il ritrovamento casuale delle sue opere durante un’asta ha rivelato il suo straordinario talento. Le sue fotografie catturano dettagli dell’America degli anni ’50 e ’60, mettendo in evidenza momenti di vita quotidiana che spesso passano inosservati. A Riccione, la mostra presenta una selezione di immagini che ritraggono passanti anonimi nelle strade di New York e Chicago, talvolta sovrapposti all’immagine riflessa della Maier. L’esposizione è aperta dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi è visitabile dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

La visita alle mostre è anche occasione per scoprire due gioielli dell’architettura del secolo scorso e del patrimonio artistico di Riccione: Villa Mussolini, dimora di vacanza di fine Ottocento, e Villa Franceschi, pregiato esempio di architettura in stile Liberty e oggi sede della Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea. La villa conserva al suo interno importanti opere dal ‘900 in poi, provenienti dalla raccolta d’arte di proprietà del Comune di Riccione e dalla raccolta d’arte della Regione Emilia-Romagna.