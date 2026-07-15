Una grande mostra di Silvestro Lega in arrivo a Modigliana

La Romagna prepara una grande mostra – “Silvestro Lega. La causa della patria, la causa dell’arte” – per raccontare il legame tra arte, Risorgimento e identità nazionale. È quella che Modigliana (FC) dedica al suo artista più illustre nel bicentenario della nascita.

Allestita nella Pinacoteca comunale di Palazzo Pretorio dal 12 settembre al 13 dicembre 2026, è promossa dal Comune in collaborazione con l’Accademia degli Incamminati; ha il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il cui vicepresidente, Gianfranco Brunelli, è curatore della mostra e direttore delle grandi rassegne dei Musei San Domenico.

A presentarla in conferenza stampa lunedì a Bologna l’assessora alla Cultura Gessica Allegni, il sindaco di Modigliana Giancarlo Jader Dardi e il curatore della mostra, Gianfranco Brunelli.