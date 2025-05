“Un metro di libri”: al Salone di Torino il concorso per giovani designer e architetti di Culturmedia Legacoop

Culturmedia Legacoop , in occasione del cinquantenario dell’associazione e in omaggio al suo primo presidente Cesare Zavattini , lancia al Salone Internazionale del Libro di Torino il concorso “Un metro di libri” rivolto a giovani designer, architetti e creativi. È il primo di un ciclo di appuntamenti che nel 2025 attraverserà l’Italia per promuovere la cultura come bene comune.

Sarà inoltre l’occasione per riscoprire un’esperienza oggi quasi dimenticata, ma straordinariamente attuale: quella della Cooperativa Scrittori, fondata nel 1974, nata per sfuggire alle logiche commerciali delle grandi concentrazioni editoriali e proporre un catalogo innovativo, spesso anticipatore.

L’obiettivo è di riprendere, con uno sguardo contemporaneo, l’appello lanciato da Zavattini nel 1975, quando propose alle cooperative edilizie di destinare almeno un metro di spazio, in ogni nuova abitazione, alla lettura e alla biblioteca familiare: un’intuizione semplice e visionaria, pensata per rendere la cultura davvero accessibile a tutti, fisicamente presente nella quotidianità domestica.

L’evento inaugurale, in collaborazione con Fondazione Mondadori, è in programma venerdì 16 maggio alle 10.30, nella Sala Bianca del Piazzale Oval: “Per un metro di libri. Cooperazione e cultura 1975-2025”, un momento di racconto collettivo e confronto sulle trasformazioni del mondo cooperativo in ambito culturale negli ultimi cinquant’anni, accompagnato dal lancio del contest nazionale per giovani talenti chiamati a immaginare soluzioni reali e simboliche per attualizzare oggi “il metro di libri” nei contesti di lettura individuale o collettiva, in spazi di comunità.

Tra gli ospiti, Giovanna Barni, Silvana Amato, Bruno Gambarotta, Luciano Lanna, Vincenzo Santoro, Paolo Verri e Rossana Zaccaria, con i saluti iniziali di Annalena Benini e la moderazione di Maria Teresa Carbone.

Nello stesso giorno è prevista anche la maratona “Cooperare, 50 anni dopo, per il libro e la lettura”, un dialogo serrato tra protagonisti dell’editoria indipendente, delle librerie di comunità e di nuove forme di lettura e “abitare culturale”, con gli interventi di Giovanna Barni, Chiara Faggiolani, Vincenzo Santoro e Paolo Verri.