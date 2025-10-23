Un libro per conoscere da vicino Ivan Graziani: venerdì 24 la presentazione alla Feltrinelli di Rimini

Ivan Graziani, la cui vita è stata strettamente legata con la Romagna, Novafeltria in particolare, dove si è sposato, ha vissuto e dove sono nati i suoi figli, è stato un artista unico: chitarrista e cantante, abile disegnatore, scrittore, persino stilista; in vari modi ha espresso il proprio irrefrenabile estro. Un cantautore rock che ha saputo raccontare la vita di provincia, le sue contraddizioni e le sue bellezze con una sensibilità fuori dal comune. Federico Falcone lo racconta in un libro uscito per Ianieri Edizioni, in cui ripercorre la sua straordinaria carriera, dagli esordi con l’Anonima Sound fino ai grandi successi come “Pigro” e “Agnese dolce Agnese”, passando per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Battisti, Antonello Venditti e Renato Zero. Attraverso interviste, testimonianze e aneddoti, emerge il ritratto di un uomo libero, caparbio e ironico, che ha sempre rifiutato di piegarsi alle logiche del mercato discografico. Un viaggio tra musica e parole, che celebra l’eredità di un artista che ha saputo innovare il panorama musicale italiano, lasciando un segno indelebile. Tra successi, difficoltà e una lotta contro il tempo, Ivan Graziani ha dimostrato che la vera arte non conosce compromessi. Un tributo sincero e appassionato a un lupo che non si è mai fatto addomesticare. Il libro sarà presentato venerdì pomeriggio 24 ottobre alle 18.30 alla libreria Feltrinelli di Rimini.