Tributo a Giovanni Pascoli: le iniziative per i 170 anni dalla nascita

Il Comune di San Mauro Pascoli si appresta a celebrare il concittadino Giovanni Pascoli nel 170° anniversario della nascita: il poeta, illustre figura della letteratura italiana e simbolo culturale della città, nacque a San Mauro (allora San Mauro di Romagna) il 31 dicembre 1855.

In programma eventi culturali che animeranno il 2025 coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni culturali, studiosi e cultori del poeta, accompagnati da un logo dedicato con l’immagine stilizzata del poeta da giovane.

L’apertura è affidata all’Accademia Pascoliana con l’inaugurazione del 43° anno accademico, domenica 30 marzo a Villa Torlonia.

Il 10 maggio presentazione dei volumi “Pascoli, Poemi del Risorgimento”, a cura di Giovanni Barberi Squarotti, e “Pascoli e le arti”, a cura di Massimo Castoldi e Gianfranca Lavezzi, mentre da giugno a settembre la Sala delle Tinaie di Villa Torlonia ospiterà una mostra d’arte contemporanea realizzata con materiali vegetali e di recupero.

In luglio e agosto, rassegna Il Giardino della Poesia-Edizione del 170°, a cura di Sammauroindustria: Casa Pascoli e Villa Torlonia saranno animati da spettacoli e iniziative a carattere poetico, musicale, teatrale, di cinema e di danza. Sempre nel periodo estivo, i giovedì si terranno gli itinerari pascoliani serali “Indagine sul delitto Pascoli”: negli spazi di Villa Torlonia una misteriosa visita spettacolo dedicata all’omicidio di Ruggero Pascoli, padre del poeta, porterà i visitatori in un passato dove incontreranno personaggi storici e surreali, scoprendo documenti d’archivio e testimonianze, alla ricerca della verità.

Altre due manifestazioni in autunno: il 12 ottobre convegno internazionale di studi su Pascoli e le figure femminili tra vita e letteratura e, in occasione della Fiera di San Crispino, presentazione del Progetto ‘Pascoli A.I. - In dialogo con Giovanni Pascoli’, esperienza di applicazione dell’intelligenza artificiale alla promozione e valorizzazione dei luoghi pascoliani e della figura di Pascoli. Al teatro di Villa Torlonia, sempre in autunno, proiezione del film Rai ‘Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli’ di Giuseppe Piccioni. A chiudere le celebrazioni, concerto di fine anno con complesso bandistico e musica dal vivo.