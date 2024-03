Tratta, violenza, sfruttamento: se ne parla venerdì a Rimini

Torna anche per il 2024 “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, il ciclo di incontri promosso dal Coordinamento Donne Rimini, giunto alla decima edizione. In questi dieci anni hanno partecipato alla rassegna nomi importanti del pensiero femminile e femminista, da Michela Marzano a Giulia Blasi, da Ritanna Armeni a Vera Gheno.

Venerdì 8 marzo, ore 17, nella Sala della Cineteca, in via Gambalunga 27, le autrici Laura Gagliardi, Ines Rielli e Irene Strazzeri introducono “Libera Libere. Pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento”, scritto insieme a Francesca De Pascalis, Diana Doci, Maria Argia Russo, Olga Smirnova. Pubblicato nel 2022 per Vita Activa in una nuova edizione rivista e aggiornata, il volume è presentato in dialogo con Vera Bessone e Elvira Ariano, in collaborazione con Rompi il Silenzio.

L’incontro è volto ad affrontare, in una data particolarmente significativa, il delicato tema della tratta e dello sfruttamento delle donne, rese schiave, costrette a subire violenze sessuali e/o lavorative. Segregate, alcune seviziate, usate come oggetti, private della loro identità, spostate da una città all’altra, vendute. La concezione fondante del progetto “Libera” di cui si occupa il volume, si oppone alla visione tradizionale in base alla quale la violenza sulle donne riguarda le donne, la tratta riguarda le straniere, la prostituzione riguarda le prostitute, lo sfruttamento riguarda le povere; il tutto lontano da noi, dal nostro quotidiano. Il modello teorico e metodologico adottato dall’équipe di operatrici, tutta femminile e specificamente formata, ha messo al centro la pratica della relazione tra donne, una relazione nutriente che ha aiutato a prendere coscienza di sé. Donne che hanno aiutato altre donne a ribellarsi alla schiavitù, alla cultura della sottomissione e a riscattarsi, a ritrovare una propria dignità, una propria identità, una propria autonomia. E viene ripetutamente sottolineata la capacità trasformativa, creativa, che queste relazioni – in particolare tra le donne accolte dal progetto e le operatrici – hanno avuto. Il libro è un vademecum di resistenza e sopravvivenza femminista utile a chiunque pensi e sogni servizi pubblici e privati a orientamento di genere.

BIOGRAFIA DELLE AUTRICI che intervengono alla presentazione

Laura Gagliardi. Femminista, consulente psicosociale e counselor, laureata in Giurisprudenza, formatrice esperta in violenza di genere e metodologie dell’accoglienza al femminile. Dedica la sua vita alle altre, alle donne, sostenendole e accompagnandole in percorsi di consapevolezza e libertà femminile, forte anche della competenza specifica maturata in ambito giuridico. Organizza corsi esperienziali di autostima ed empowerment rivolti alle donne. Si è occupata della formazione e della supervisione dell’équipe nei primi anni del progetto Libera.

Ines Rielli. Femminista. Psicologa. Ha ideato, progettato e coordinato, per la Provincia di Lecce, i progetti: Libera; Libera – Percorsi integrati per l’individuazione e l’accoglienza di persone ridotte o mantenute in schiavitù e in servitù; ENaT (European Network against Trafficking); CAIA (Centro Antiviolenza Italo–Albanese). Già professora a contratto presso l’Università del Salento, ha insegnato: Psicologia e Sociologia della devianza, Psicodinamica delle relazioni familiari, Psicologia delle organizzazioni, Psico–Sociologia dei gruppi e delle organizzazioni, secondo una prospettiva di genere. Si occupa di libertà delle donne, violenza, tratta e grave sfruttamento ed è autrice di numerose pubblicazioni, relazioni a convegni nazionali e internazionali, formazioni e consulenze specialistiche.

Irene Strazzeri è professora associata in Sociologia generale presso l’Università del Salento, dove insegna Sociologia e ricerca sociale, Metodologia delle scienze sociali, Sociologia della globalizzazione. Precedentemente ha insegnato Sociologia del mutamento e Metodologia delle scienze sociali presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia dove è stata coordinatrice scientifica del Master di II livello Globalizzazione e Diritti umani e del Master di I Livello Sociologia Critica. Fa parte del comitato scientifico della Rivista di Scienze Sociali e dirige la collana editoriale In LiMINE presso la casa editrice Progedit di Bari. I suoi interessi combinano la Teoria critica contemporanea con gli studi di genere, postcoloniali e femministi. Ha pubblicato: Teoria e prassi di riconoscimento (2005); Riconoscimento e diritti umani. Grammatica del conflitto nel processo di integrazione europea (2007); Dalla redistribuzione al riconoscimento. Declinazioni paradigmatiche della differenza sessuale (2009); Verità e menzogna. Sociologie del Postmoderno (2010); Post-patriarcato. L’agonia di un ordine simbolico (2014), La Resistenza della differenza. Tra liberazione e dominio (2017), Femminismo Liquido. Dalle origini al cyborg (2019).

“Parla con lei. Sapienza contro violenza” è promosso dal Coordinamento Donne Rimini, in collaborazione con Rompi il silenzio, Biblioteca civica Gambalunga, Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Acli Arte e Spettacolo, Cartoon Club, Rete Donne Rimini, Casa delle Donne. Con il patrocinio del Comune di Rimini.

Finanziato dal progetto regionale “Caleidoscopio. Focus contro la violenza di genere” (DGR 1832/2022).

Ingresso libero.

Info: Casa delle donne, tel. 0541 704545 – Biblioteca civica Gambalunga, tel. 0541 704486

La rassegna Parla con lei. Sapienza contro violenza proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi mesi.

• Venerdì 19 aprile ore 17 – Sala della Cineteca

Una canzone per la Resistenza

Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento

Giulia Lazzarini, violino

Elisa Lazzarini, cello

ALESSANDRA FACCHI, ORSETTA GIOLO

Una storia dei diritti delle donne, Il Mulino, 2023

In dialogo con Thomas Casadei

In collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

• Lunedì 22 aprile ore 17.30 – Sala della Cineteca

ALESSANDRA MINELLO

Non è un paese per madri, Laterza, 2022

In dialogo con Lina Colasanto

In collaborazione con Rompi il silenzio

• Venerdì 10 maggio 2024 – Sala della Cineteca

THOMAS CASADEI, VITTORINA MAESTRONI

Medicina, politica, emancipazione. Anna Kuliscioff e noi, Mucchi editore, 2024

In dialogo Sabrina Zanetti

In collaborazione con Acli Arte e Spettacolo e Cartoon Club