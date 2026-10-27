Torna “Le Città della Musica”: il progetto musicale della Dante Alighieri di Bertinoro per 2mila allievi

L’educazione musicale come opportunità concreta per tutti, senza barriere fisiche e sociali. Grazie a un finanziamento regionale di 434.000 euro è ai nastri di partenza la decima edizione delle “Città della Musica”, il progetto di educazione musicale e inclusione sociale realizzato dalla scuola musicale “Dante Alighieri di Bertinoro”, in collaborazione con l’associazione regionale delle scuole di musica Assonanza. Sono circa 2.000 gli allievi coinvolti, in 45 percorsi artistici in 45 Istituti comprensivi, e 13 le scuole di musica, di sei province, da Parma a Rimini, e 24 Comuni, spiega questa mattina alla stampa l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. Tra propedeutica musicale, canto corale, alfabetizzazione musicale, ritmo e movimento, pratica strumentale e musica d’insieme, musicoterapia e musica per il benessere. Per oltre 200 bambini e ragazzi ci sarà anche la possibilità di vivere un’esperienza musicale insieme all’Orchestra Corelli di Ravenna, interpretando composizioni realizzate appositamente per il progetto. Il tutto all’insegna dell’inclusione. La musica, rimarca Allegni, è “uno straordinario strumento per costruire ponti e opportunità”. La rete delle Città della musica in dieci anni, è diventata “sempre più ampia, dimostrando come la cultura possa essere uno strumento prezioso per contrastare la povertà educativa e accompagnare le giovani generazioni nel loro percorso di crescita”. Il progetto, conclude, “incarna le linee guida della nuova legge quadro sulla cultura”, che punta sul welfare culturale.