Torna in libreria “Italia” di Piero Meldini

«Il prodotto più maturo di uno dei nostri migliori scrittori» scriveva Luciano Canfora sul Corriere della Sera. Dal 24 luglio torna in libreria “Italia” del riminese Piero Meldini (Vallecchi). In un infuocato fine luglio del 1875, su un treno diretto da Bologna ad Ancona, Achille, un venticinquenne passionale e squattrinato, conosce una giovane donna bellissima e misteriosa. È l’inizio di una storia ambientata nella Rimini del Kursaal e della Pagoda cinese, dei tramvai a cavalli e della ristretta quanto altolocata colonia bagnante: una storia che si brucerà in un giorno e una notte appena, ma segnerà l’uomo per la vita. Achille e la sua compagna di viaggio non si rivedranno più, strappati l’uno all’altra da circostanze insuperabili. Lui, però, non si perdonerà mai di averla perduta e continuerà a cercarla inutilmente in ogni altra donna. A raccontare la vicenda a un vecchio amico, quarant’anni dopo, è lo stesso Achille, seduto al tavolino di un caffè di fronte alla piazza del Nettuno. È l’aprile “radioso” del 1915, vigilia dell’entrata in guerra, e nel centro di Bologna, affollato di studenti universitari, si susseguono le manifestazioni interventiste, sempre più esasperate. In questo clima carico di passione e incoscienza il racconto di Achille suona come un’elegia, o forse un epitaffio, dell’età romantica. “Italia” è un romanzo breve ed emozionante. Piero Meldini ha creato una figura femminile viva e resuscitato le prime stagioni balneari di Rimini, evocandone i luoghi e le persone, le mode e i rituali, i colori e le voci. Ha narrato una storia tenera e struggente, ma con un finale indimenticabile.

Piero Meldini è nato e vive a Rimini, città dove ha ambientato, in epoche diverse, quasi tutti i suoi romanzi: “L’avvocata delle vertigini” (Adelphi, 1994), “L’antidoto della malinconia” (Adelphi, 1996), “Lune” (Adelphi, 1999), “La falce dell’ultimo quarto” (Mondadori, 2004), “Italia. Una storia d’amore” (Mondadori, 2012). In questa collana ha pubblicato nel 2025 i racconti di “In disparte, in silenzio”.

Piero Meldini

ITALIA. Una storia d’amore

Collana: narrativa

Pagine: 124 Prezzo: €16

Vallecchi

Dal 24 luglio 2026