Torna a San Giuliano il premio dialettale dedicato al grande Guido Lucchini

A Rimini, anzi, a San Giuliano, si terrà la terza edizione del Premio Guido Lucchini. Dopo il successo delle prime due edizioni, al teatro Tiberio l’evento intitolato al commediografo della Barafonda e al dialetto romagnolo, ideato e promosso da Gruppo Icaro, nato da un’idea di Marco Colonna in collaborazione con Daniele Lucchini.

L’appuntamento è per lunedì 24 marzo alle 21.00, proprio nel quartiere dove è nato e cresciuto il poeta e scrittore fondatore della compagnia dialettale E Teatre Rimnes. Per ricordare un autore che ha saputo raccontare la vita nei borghi, in città, nei campi e nelle marine con grande umorismo, senza tralasciare mai una morale, la sciando un’immagine indelebile della cultura locale.

Sul palco, anche le musiciste del duo Emisuréla con le sorelle De Leo: rispettivamente Anna voce e violino e Angela alla fisarmonica; le giovani interpreti della tradizione musica le folk romagnola offriranno una nuova chiave di lettura di questo genere musicale.

Il Premio Lucchini ha come obiettivo quello di mantenere viva la memoria del dialetto romagnolo, sempre più difficile da preservare, soprattutto tra i giovani, che lo parlano rara mente e, quando lo fanno, spesso senza quella quotidianità che ne conserva la musicalità.

Quattro i riconoscimenti previsti: compagnia teatrale, autore teatrale, zirudèla, poesia dialettale.

Oltre ai premiati, sul palco si alterneranno numerosi protagonisti della scena popolare: tra questi, le storiche compagnie teatrali della provincia di Rimini, come “La Nova Cumpa gnia de Borg”, “I senza prescia”, “Quei dal funtanele”, “La carovana”, insieme ai comici Umberto Carlini e Mauro Vanucci, premiato nella sezione Zirudèla lo scorso anno.

Presenti anche la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, e l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini, Michele Lari, che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione. La serata sarà condotta da Francesca Magnoni, con il supporto ironico di Bruno Pari e Miro Tamburini, per la regia di Marco Colonna.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 0541 785785. La serata sarà ripresa dalle telecamere di ICARO TV e potrà essere rivissuta sabato 29 marzo alle 21.30 su Icaro TV (canale 18) e in streaming su www.icaroplay.it.