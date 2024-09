Tognazzi in mostra al Fulgor / GALLERY

“Ugo di noi. 100+2 anni di Ugo Tognazzi”, mostra inaugurata in agosto alla residenza del Grand Hotel di Rimini, si sposta in centro e sarà visitabile da venerdì 27 settembre in un nuovo allestimento al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, fino a domenica 20 ottobre.

L’esposizione fotografica racconta la vita, il cinema, il pensiero di Ugo Tognazzi. Dagli esordi teatrali all’esperienza da regista. In mezzo, un iter professionale estremamente proficuo, incentrato sulla passione più grande: la recitazione. Senza tralasciare la sua seconda grande passione: la cucina. A corollario della mostra, una selezione di locandine teatrali e cinematografiche; copioni di spettacoli e sceneggiature di film, compresa la prima stesura di “Amici miei”; carteggi e oggetti privati, come l’agendina personale.

A segnare il legame con Federico Fellini, altalenante e mai sbocciato professionalmente (la più grande delusione lavorativa di Tognazzi), un disegno di Federico per Ugo e l’illustrazione sulla “Domenica del Corriere” di Walter Molino per la realizzazione di quel “Mastorna” mai realizzato.

Il progetto, a cura di Marco Dionisi Carducci e la supervisione di Ricky Tognazzi, si avvale del supporto archivistico di Gianmarco Tognazzi (Casa Museo Ugo Tognazzi di Velletri), del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell’Istituto Luce Cinecittà.

Orari 11-17, chiuso lunedì non festivi. Per informazioni: fellinimuseum.it