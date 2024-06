“The Life”: l’opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum presentata a Pesaro VIDEO

Presentata oggi a Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, la prima italiana di “The Life”, l’opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum, che per la prima volta nella storia dell’arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale. “The Life” costituisce un’esperienza cinematografica tridimensionale unica, aperta al pubblico dal 5 al 18 giugno al Centro Arti Visive Pescheria. Primo evento immersivo di arte performativa in realtà mista mai concepito, la performance è stata presentata alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, e ha attraversato il mondo prendendo vita in diverse città, raggiungendo persino il traguardo della vendita all’asta record in occasione dell’appuntamento autunnale londinese di Christie’s nel 2020. Ancora prima che il mondo globalizzato sperimentasse l’isolamento forzato causato dalla pandemia Covid-19, elaborando strategie per mantenere la propria connessione sociale, l’artista si poneva la questione della smaterializzazione del corpo e la sua trasposizione in una dimensione slegata dal qui e ora. L’evento immersivo è aperto al pubblico tutti i giorni dal 5 al 18 giugno, dalle 10 alle 23, negli spazi del Centro Arti Visive Pescheria. L’ingresso è disponibile su prenotazione attraverso il sito vivaticket.it oppure nelle sedi: Centro Arti Visive Pescheria (corso XI Settembre 184), Tipico Tips (via Rossini 41), biglietteria del Teatro Rossini (piazza Lazzarini), aperta da mercoledì a sabato dalle 17 alle 19.30. Arricchisce e completa il progetto la conversazione aperta al pubblico tra Marina Abramović e Todd Eckert (regista dell’opera, fondatore e presidente di Tin Drum), in programma martedì 18 giugno alle ore 21.30 presso il Teatro Rossini. L’incontro vede l’artista e il regista esplorare la genesi di “The Life” e le implicazioni che l’opera porta alla luce nel corso di un dibattito aperto. I biglietti sono disponibili dal 12 giugno su vivaticket.it, presso Tipico Tips o presso la biglietteria del Teatro Rossini.