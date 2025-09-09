Teatro: ecco chi sono i finalisti del Premio Riccione

Sono stati annunciati i finalisti della 58ª edizione del Premio Riccione per il Teatro, storico concorso biennale di drammaturgia che quest’anno ha visto l’invio ben 464 copioni.

A contendersi il premio, destinato a testi teatrali in italiano o dialetto non rappresentati in pubblico, saranno Chiara Arrigoni con il testo “Seg men tar si / dis-integrazione dell’umano”, Caroline Baglioni con “Una specie d’Amarcord”, Matteo Caniglia con “Favola sismica”, il duo di autori Roberto Castello-Giuliano Scarpinato con “I travagliati” e Jacopo Giacomoni con “Tacet”.

Il vincitore riceverà un premio di 5.000 euro e, in una seconda fase, i finalisti potranno concorrere anche per un premio di produzione del valore di 15.000 euro.

Il 16° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, prestigiosa sezione dedicata agli autori under 30, mette in palio un premio di 3.000 euro e un ulteriore premio di produzione del valore di 10.000 euro. I finalisti sono Michele Brasilio con “La rabbia è una malattia borghese”, Giulia Cermelli con “Sangue timido”, Francesca Lancelotti con “Out-defining”, Francesco Toscani con “La rabbia che ho in corpo” e Michele Traverso con “Lunar flag assembly”.

Per entrambe le sezioni principali – il Premio Riccione e il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” – la scelta dei finalisti e dei futuri vincitori è affidata alla stessa giuria, presieduta da Dacia Maraini e composta da Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi, Lorenzo Pavolini, Maura Teofili e Walter Zambaldi.

Alle categorie storiche del concorso si aggiunge quest’anno un’importante novità: il 1° Premio Riccione alla drammaturgia per le nuove generazioni, pensato per valorizzare opere teatrali rivolte a spettatori dai 7 agli 11 anni o dai 12 ai 15 anni. Il premio prevede un riconoscimento di 1.000 euro e la produzione in forma di spettacolo, grazie alla collaborazione con La Città del Teatro / Fondazione Sipario Toscana – Centro di Produzione Teatrale.

A selezionare i finalisti è stato un comitato presieduto da Federica Iacobelli e composto da Renata Coluccini, Graziano Graziani, Giuditta Mingucci e Cira Santoro Cengic.

In finale sono stati scelti: Mariasole Brusa con “Idda. Storia di un filo”, Roberta Ferrari con “C’era il bosco”, Simona Gambaro con “Galassia Annika”, Benedetta Pigoni con “Baba Cloanța” e Giuliano Scarpinato con “La foresta dei no”.