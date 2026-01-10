Stefania Sbrighi, closing party per la mostra KIDS! a Rimini

RIMINI. La mostra “KIDS!” di Stefania Sbrighi, curata da Tommaso Parmeggiani e Luca Binotti, volge al termine con un evento speciale: domani, dalle 16 alle 20 si terrà il closing party che offrirà al pubblico l’ultima occasione per visitare l’esposizione. L’evento segna anche la prima collaborazione tra Primo Piano Art Gallery e il collettivo MICROONDA, che curerà la colonna sonora e le performance visuali della giornata.

La mostra, inaugurata lo scorso 27 dicembre, è la prima personale riminese per Stefania Sbrighi, giovane illustratrice già apprezzata a livello internazionale. A soli 26 anni, Sbrighi ha infatti collaborato con testate come The New York Times e Bloomberg, e di recente ha ottenuto un importante riconoscimento con la Medaglia d’Argento alla 68ª Annual Exhibition della Society of Illustrators di New York. L’esposizione riminese, curata da Parmeggiani e Binotti, raccoglie una serie di opere originali realizzate in grafite e matite colorate.

Per la Primo Piano Art Gallery questa mostra conferma la vocazione della galleria a scoprire e promuovere giovani autori capaci di dialogare con il panorama artistico internazionale. L’evento di chiusura dell’11 gennaio è concepito con l’obiettivo di riaccendere l’attenzione su questa suggestiva mostra di Stefania Sbrighi e, allo stesso tempo, di aprire lo spazio espositivo a un pubblico più giovane attraverso un’iniziativa ad hoc. Il format innovativo mette in dialogo le opere in esposizione con un’interpretazione digitale e multisensoriale, offrendo una chiave di lettura diversa e coinvolgente. Durante il pomeriggio, la galleria si trasformerà in un luogo di contaminazione tra arte visiva e arte digitale: DJ set, interventi di live visual art e installazioni luminose arricchiranno e renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera.