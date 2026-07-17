Stefania Calesini e Liana Mussoni in “Panorami d’alchimista”

di ROMINA RAMILLI

CASTELDELCI. Sabato 18 luglio alle ore 18.00, presso lo spazio eventi Viapiana15 nel Comune di Casteldelci, va in scena la poesia. Un pomeriggio tutto al femminile per dar voce e corpo alle liriche dell’autrice riminese Stefania Calesini che sarà sul palco insieme alla regista e attrice Liana Mussoni nel recital Panorami d’alchimista – ovvero dell’illusione e della meraviglia. Il progetto del recital a due voci sui testi di Stefania Calesini è una ideazione di Liana Mussoni e nasce da un incontro fortuito, racconta la regista: «Ho conosciuto Stefania in occasione della mostra di pittura di un’amica comune. Presentatami come poeta, ci siamo reciprocamente incuriosite, e si è formata una connessione creativa».

Stefania Calesini è nata a Rimini, classe 1962, architetta, vive in Casentino e, appunto, scrive poesie. Ha pubblicato tre raccolte poetiche dal titolo Richiami di deriva nel 2017, Innesti di rose sull'ortica nel 2019, Panorami d’alchimista nel 2023. Nel 2022 ha pubblicato il saggio/narrativa Fiabe per principesse e principi curiosi, quest’ultimo lavoro, rivela la poeta, «è un volume a cui tengo moltissimo, un insieme di poesia, narrativa, saggio su dinamiche di comportamento; attraverso fiabe per lettori adulti ne mostra i meccanismi con metafore fantastiche.» La regista aggiunge: «Leggendo le opere di Stefania, si ha la sensazione che si diverta a scrivere, che stia giocando seriamente al gioco della poesia. Ho pensato quindi a un recital in cui le nostre voci giocano e si rincorrono a trasformare la realtà in sogno, le parole in immagini, l’ordinario in straordinario, per accompagnare lo spettatore in questo viaggio dentro la sua opera inquieta, intrisa di meraviglia». A fine spettacolo seguirà un momento conviviale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni 3284596486 oppure 3487431106.