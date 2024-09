Silvia Camporesi premiata al “Driving energy fotografia contemporanea”

La fotografa forlivese Silvia Camporesi ha vinto il Premio Senior al Premio Driving Energy 2024 - Fotografia Contemporanea promosso da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì 24 settembre presso Palazzo Esposizioni Roma, dove è allestita fino al 12 ottobre la mostra dei finalisti e dei vincitori, a cura di Marco Delogu, aperta gratuitamente al pubblico.

Si legge nella motivazione della giuria: “Per aver colto e rappresentato l’invisibile esplorando il crinale esilissimo che divide simulazione e verità. Il percorso visivo proposto dall’opera vincitrice Senior ci mostra i punti di contatto tra il tema del Premio e quegli aspetti del reale che più sfidano la nostra comprensione e la nostra immaginazione, il mistero e l’enigma. Vince il Premio Senior l’opera Shimmering Cinecittà di Silvia Camporesi”.

Il Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea è un concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione e allo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Attraverso le tre edizioni, si è affermato come punto di riferimento per la fotografia in Italia.

Silvia Camporesi (1973), laureata in filosofia, utilizza i linguaggi della fotografia e del video. Negli ultimi anni la sua ricerca è dedicata ai luoghi dell’Italia. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private, tra le quali: Maxxi, Roma; Collezione Farnesina, Roma; Iccd, Roma; Mart, Rovereto, Bnl Milano.