ScrittuRa Festival: un successo da oltre 10mila spettatori

Si è conclusa ieri l’edizione dei record di ScrittuRa Festival. La dodicesima edizione del festival diretto da Matteo Cavezzali ha infatti superato le 10.000 presenze con eventi letterari in sette comuni della provincia: Ravenna, Lugo, Sant’Agata, Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola e Castel Bolognese.

“Siamo profondamente soddisfatti per l’esito di questa edizione del festival. – ha spiegato Matteo Cavezzali - I giorni appena trascorsi hanno confermato, ancora una volta, quanto la letteratura sia capace di creare dialogo, riflessione e comunità. Abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico, un interesse crescente da parte dei media e una straordinaria risposta da parte degli autori e degli ospiti, che con generosità hanno condiviso le loro parole, le loro storie e il loro pensiero.

Il successo di questa edizione è il frutto di un lavoro corale: ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con passione e professionalità all’organizzazione, ai volontari instancabili, alle istituzioni che ci hanno sostenuto, ai partner e agli sponsor, e naturalmente al pubblico, vero cuore pulsante del festival.

Conserviamo la bellezza di questi incontri come stimolo per continuare a costruire occasioni in cui la cultura sia accessibile, viva e partecipata. Ci diamo appuntamento alla prossima edizione, con l’entusiasmo di chi sa che ogni libro aperto è un nuovo inizio”.

Tra gli ospiti la premio Pulitzer Jumpha Lahiri che ha parlato tra le altre cose della ricchezza delle lingue straniere e dei problemi politici che scuotono le università americane, Roberto Saviano, che davanti a mille persone nel Pavaglione di Lugo ha parlato di lotta alla ‘ndrangheta, grandi autrici e autori del panorama nazionale hanno condiviso momenti toccanti con il pubblico, tra loro Rosella Postorino, Edoardo Albinati, Mario Desiati e Antonella Lattanzi. Diversi gli incontri con al centro il tema dei problemi dell’adolescenza con Carlo Lucarelli, Matteo Bussola e Grazia Verasani. Centrale anche la divulgazione scientifica con le lezioni sull’universo di Amedeo Balbi e sull’evoluzione di Guido Barbujani. Si è parlato di narrazione orale con Ascanio Celestini e di musica con Gino Castaldo, di Giappone con Eriko Kawasaki, di Bibbia con Marilù Oliva. Ha chiuso il festival il 28 maggio Stefano Batezzaghi al teatro Binario di Cotignola parlando di giochi di parole. Hanno suscitato particolare attenzione i momenti che hanno avuto come protagonisti le ragazze e i ragazzi, prima alla biblioteca Classense con il percorso Junior e poi al Salone Estense con le ragazze del Polo Professionale di Lugo coordinate dalla Biblioteca Trisi in dialogo con Davide Longo.

La tredicesima edizione del festival si terrà a maggio del 2026.