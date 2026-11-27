Oltre mezzo secolo dopo, “For your pleasure”, il secondo disco dei Roxy Music (che avevano debuttato nel 1972 con l’album “Roxy Music”), torna in un cofanetto con registrazioni inedite, filmati d’epoca e un libro di 116 pagine.

Grazie alla musica dei loro primi due album (una musica dalla doppia anima, quella del dandy Brian Ferry e quella dell’alchimista Brian Eno...), i Roxy Music diedero il via, negli anni Settanta, ad una rivoluzione di fondamentale importanza per l’evoluzione del rock. Nelle canzoni del gruppo inglese - che mescolava rock elettrico, jazz, musica contemporanea, rock’n’roll, elettronica - convivevano l’oltraggiosa spontaneità del rock degli anni Cinquanta e Sessanta e un approccio di stampo futurista. Pezzi la cui architettura sonora poggiava su ritmi spezzati, chitarre distorte e “interventi schizoidi di sax e sintetizzatori”. I Roxy Music non disdegnavano la cacofonia, infarcivano i loro brani di citazioni (riferimenti ai Beatles, a Richard Wagner, a Duane Eddy, a Sergej Prokofiev, al cinema), scrivevano testi spesso malinconici e introspettivi. Il tutto per regalare passione ed emotività ad un progetto sfaccettato e profondamente intellettualizzato, dove la notevole capacità melodica di Ferry si andava a sposare con le “trovate” di uno sperimentatore innamorato del rumorismo e dell’elettronica come Eno. Una parodia di vita (dominata dallo stile camp, dall’esaltazione del kitsch e da una sensualità prorompente e diretta), quella che portavano in scena i Roxy Music, le cui composizioni erano rese ancor più preziose dalla voce di Ferry, relativamente forte, dal timbro medio chiaro ma con una buona dose di frequenze basse, in grado di conferirle presenza e carattere - il cantante inglese ha sempre dimostrato di conoscere bene il suo strumento, alternando sapientemente vibrato e glissati per mantenere dinamica la resa vocale senza che nulla suonasse mai troppo forzato; il resto lo ha fatto la sua spiccata teatralità.

Ci vorrebbero ancora molte righe per analizzare al meglio la musica dei Roxy Music, piena di dettagli significativi. Basta guardare, soltanto per fare un esempio, ad un brano come Bitters End, la cui potente ironia si basava non solo sull’evocazione della vocalità doo-wop ma anche sull’uso aperto del giro armonico di un classico della canzone, Stand By Me. Ma forse, alla fine, sono sufficienti queste parole scritte da Andrea Silenzi: “Coraggiosamente a cavallo tra passato e futuro i Roxy, con i primi due album, misero in piedi una sorta di farsa intellettuale, ricca di simbologie e di spinte individualiste, che frantumò in maniera definitiva il rigido schematismo ideologico della cultura hippie, che non prevedeva alcuna concessione alla sofisticazione e al culto dell’assurdo. Accanto a Eno e Ferry si muovevano musicisti di un certo spessore come Andy McKay, sassofonista di grande gusto musicale, Phil Manzanera, chitarrista di bassa estrazione sociale che finiva per regalare al gruppo l’energia e la rabbia tipiche della working class, e il batterista Paul Thompson. Il miracolo-Roxy stava soprattutto nell’equilibrio delle parti e nella capacità di dar vita ad uno scenario che sembrava, già da allora, un’indicazione programmatica del futuro del rock”.