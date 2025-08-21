Roncofreddo, Museo del Fronte: apertura straordinaria domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto dalle 15 alle 18 il Museo del Fronte a Roncofreddo sarà straordinariamente aperto al pubblico. La raccolta Savini è una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano appartenuti a soldati che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda guerra mondiale - autunno 1944 - sul settore adriatico della Linea Gotica fra l’esercito tedesco in ritirata e le truppe alleate.

Si tratta di una collezione privata frutto di anni di acquisizioni, rinvenimenti e ricerche appartenente a Paolo Savini, attento conoscitore e studioso delle vicende belliche della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo degli eventi che hanno interessato il territorio di Roncofreddo. Domenica prossima Paolo Savini condurrà i visitatori alla scoperta delle divisioni indiane nel settore del Rubicone nell’ottobre del ‘44. Il Museo si trova in via Matteotti, 91 a Roncofreddo.