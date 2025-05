Rimini, successo di pubblico per lo Strega Tour

RIMINI. Una serata intensa dedicata alla lettura e alla letteratura, in compagnia dei dodici autori candidati al Premio Strega 2025. Grande successo e partecipazione di pubblico per la tappa riminese dello Strega Tour 2025, il più importante premio letterario italiano, organizzata per il terzo anno consecutivo a Rimini dall’amministrazione comunale e dalla Biblioteca civica Gambalunga. Una partecipazione straordinaria, iniziata con la lunga fila ordinata davanti al Teatro Galli e proseguita con appassionati di tutte le età che hanno ascoltato con interesse, curiosità e partecipazione gli interventi, lo sguardo lucido e penetrante sull’umanità contemporanea, attraverso le dodici storie coinvolgenti che attraversano generi e generazioni.

«Lettura e letteratura - ha commentato l’assessore alla cultura Michele Lari nel suo saluto introduttivo – sono le due parole chiave che negli ultimi due giorni abbiamo esplorato, prima attraverso il rapporto intenso e sfaccettato di Federico Fellini con la scrittura e gli scrittori, all’interno del convegno organizzato dal Festival “La Settima Arte. Cinema e Industria”, poi nella serata dedicata ai candidati del Premio Strega. Evento che raccoglie idealmente il testimone di quella riflessione, proseguendone lo spirito. Leggere significa immergersi in altri punti di vista, conoscere mondi lontani, vivere altre vite. E questo, oggi più che mai, ha un valore collettivo. Rimini è una Città che legge. Non è solo un riconoscimento che il Ministero della Cultura ci ha confermato dal 2019 a oggi: è un impegno costante, una dimensione profonda della nostra vita pubblica. Proprio pochi giorni fa è stato annunciato il programma della prossima edizione di Mare di Libri (13-14-15 giugno), il festival dedicato alla lettura degli adolescenti. E subito dopo, dal 17 al 19 giugno, sarà la volta di Biglietti agli Amici, il festival curato da Marco Missiroli che intreccia la letteratura con altre forme espressive della cultura contemporanea. Sono solo alcuni esempi del nostro impegno per valorizzare la produzione editoriale e letteraria di oggi».