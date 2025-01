Rimini rende omaggio a David Lynch: “Lui e Fellini, due geni nati il 20 gennaio”

In una nota, il Comune di Rimini rende omaggio a David Lynch citando una sua storica frase su Fellini. “Siamo nati entrambi il 20 gennaio. Questo, forse, significa qualcosa”. La condivisione del giorno di nascita fra David Lynch e Federico Fellini è un dettaglio biografico (e astrologico) al quale il regista americano appena scomparso, ha fatto riferimento più volte nel corso delle sue interviste a proposito delle fonti di ispirazione lungo il proprio percorso artistico che l’ha condotto dalla pittura, al cinema, alla televisione.

“E se a Rimini abbiamo la piazza dei Sogni - sottolinea l’amministrazione riminese - con quella panca circolare ispirata alla pista circense del girotondo finale del film 8 ½, una parte di questa piazza meriterebbe idealmente di evocare lo sguardo visionario di David Lynch, il quale più volte fece esplicitamente riferimento all’impatto e al ‘transfert creativo’ che il Maestro di Rimini ebbe nei suoi confronti. Un lascito artistico che divenne quasi un debito di riconoscenza. Ricordiamo che proprio all’ultima scena di 8½ si è ispirato per eseguire, su committenza della Fondazione Fellini di Sion, una dozzina di litografie che furono esposte nel 2019, in anteprima nazionale, a Castel Sismondo nella mostra “Dreams – A Tribute to Fellini” nell’ambito della prima edizione de “La settima arte”, il festival su cinema e industria sostenuto da Confindustria: 12 frame in cui David Lynch ridefinisce il suo mondo felliniano, dove tutto alla fine si risolve in uno spettacolo che si colora delle tinte e degli umori più scuri e inquietanti, tipici degli incubi lynchiani”.

Ma Lynch aveva stretto anche un’amicizia speciale con il regista riminese. Non a caso fu uno degli ultimi a poterlo visitare nel 1993 quando era in ospedale a Roma, pochi giorni prima che Fellini morisse.

Il 20 gennaio, ricorre l’anniversario della nascita di entrambi. Due grandi registi e creatori di sogni, così come di incubi. Due esploratori della profondità più oscura dell’anima umana che meritano di essere celebrati attraverso le loro opere iconiche. Per questo la Cineteca di Rimini, impegnata in questi giorni nelle iniziative culturali del genetliaco felliniano, programmerà a breve negli spazi di via Gambalunga la proiezione di un capolavoro di David Lynch. Omaggio al genio americano, omaggio a Federico Fellini, omaggio al grande cinema, omaggio all’arte, omaggio alla vita in tutte le sue articolazioni.