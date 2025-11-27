Rimini, Nicole Paganelli porta a Venezia la Pop Art sostenibile con “Duffy Duck Reloaded”

Nicole Paganelli, giovane e promettente artista romagnola, precisamente di Rimini, esponente della Pop Art, è stata ufficialmente selezionata per partecipare al Premio Internazionale di Arte Contemporanea – Artista d’Europa 2025. L’evento, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale PitturiAmo, è riconosciuto come una piattaforma essenziale per la valorizzazione dei talenti contemporanei a livello europeo.

La cerimonia di gala si terrà il 5 dicembre 2025 a Venezia, in una delle sedi più prestigiose della Serenissima: la Sala Capitolare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Paganelli porterà a Venezia una delle sue opere più rappresentative, “Duffy Duck Reloaded”, un chiaro esempio della sua ricerca artistica che unisce l’estetica Pop a tematiche ambientali. Sarà visibile fisicamente presso la Galleria Artespaziotempo di Venezia dal 6 al 16 dicembre. L’opera è una rivisitazione tridimensionale dell’iconico personaggio animato Daffy Duck, realizzata attraverso l’utilizzo di materiali di recupero e scarti di lattine. Attraverso questa tecnica, l’artista non solo omaggia l’immaginario collettivo, ma offre anche una riflessione attuale sul riutilizzo e sulla sostenibilità nell’arte contemporanea.