Rimini, musei gratis per residenti e Under 30

Il Comune di Rimini spalanca porte, finestre e scuri dei suoi musei alla comunità, strizzando l’occhio in particolare ai giovani, trasformandoli in luoghi da vivere ogni giorno. In città la voglia di cultura è tanta, come emerso dal lavoro partito il 13 giugno scorso dai Giardini dei Palazzi d’arte del Piano strategico per la cultura. Che ora fornisce le prime risposte, rilanciando anche la sua attività di confronto, ascolto e condivisione. Dal 12 giugno, annuncia questa mattina in loco l’assessore alla Cultura Michele Lari, l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives sarà restituita alla città come spazio pubblico per conferenze, convegni, incontri e presentazione di libri. E il primo evento è affidato proprio al festival “Mare di libri”.

Prima, dal 5 maggio, i musei comunali diventeranno gratuiti per tutti i residenti della provincia, per tutti gli under 30 e per gli studenti universitari sopra i 30 anni. Per farli evolvere da “luoghi di consumo” a “luoghi da abitare”.

Ancora: dal 25 maggio il terzo e quarto piano, terrazza compresa, dell’ala modera del Museo della città diventeranno spazi di coworking, aule studio e meeting room, “un laboratorio aperto e accessibile” in coprogettazione con i giovani, che saranno coinvolti anche per l’inaugurazione del 23 maggio. Amplierà poi i suoi orari il Palazzo del Fulgor, dalle 10 alle 19, per fare fronte “all’overbooking costante” degli spazi in biblioteca mettendone a disposizione in particolare al terzo piano per studio, lettura e coworking. Infine, per quanto riguarda il cinema, da settembre riapre la Cineteca con cinque proiezioni settimanali di cinema d’essai, senza andare in competizione con le altre sale.