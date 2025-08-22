Rimini, “La Pietà” di Giovanni Bellini a Venezia per il restauro

E’ partito questa mattina il viaggio de La Pietà di Giovanni Bellini da Rimini verso Venezia, sede dell’importante intervento di restauro che consentirà al capolavoro custodito al Museo della Città di Rimini di tornare all’originale splendore grazie al sostegno della Fondazione Venetian Heritage. Il restauro si concluderà indicativamente nel mese di ottobre, ma l’opera prolungherà la sua permanenza a Venezia: La Pietà sarà infatti al centro di una mostra ‘dossier’, anch’essa finanziata da Venetian Heritage, promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto sempre negli spazi della Galleria Giorgio Franchetti.