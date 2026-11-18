RIMINI. Un viaggio alle origini più antiche della città, attraverso scoperte archeologiche che aprono nuove prospettive sulla storia del territorio riminese. È questo il tema della mostra Tracce del passato. Archeologia a Rimini, che sarà inaugurata giovedì 19 novembre, alle ore 16.30, al Museo della Città di Rimini, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, della soprintendente Federica Gonzato e del direttore dei musei comunali Alessandro Giovanardi.

Visitabile fino al 7 marzo 2027, l’esposizione ripercorre le tracce del popolamento più antico dell’area riminese, presentando importanti testimonianze riconducibili a due momenti distinti dell’età dei Metalli: l’età del Rame e l’età del Ferro. Un percorso che conduce il visitatore fino alle soglie della fondazione della colonia romana di Ariminum, avvenuta nel 268 a.C.

Al centro della mostra sono due importanti campagne di scavo, che hanno restituito nuove e significative testimonianze archeologiche. La prima riguarda lo scavo condotto tra il 2023 e il 2024 nell’area dell’Ospedale di Rimini, in occasione della realizzazione della Nuova Casa della Salute (Area Osco). La scoperta ha restituito una testimonianza di eccezionale interesse: il primo abitato dell’età del Rame rinvenuto a Rimini. Un ritrovamento particolarmente significativo anche per la sua posizione in pianura, in prossimità del centro cittadino, che amplia il quadro delle conoscenze sulle prime forme di insediamento nel territorio.

Il secondo nucleo espositivo è dedicato allo scavo condotto tra il 2019 e il 2021 lungo via della Grotta Rossa, alle pendici del colle di Covignano. Qui sono emerse diverse sepolture accompagnate da corredi funerari, tra cui spicca la Tomba 5, particolarmente significativa per il rango elevato del defunto, suggerito dalla ricchezza e dalla tipologia del corredo, nel quale figura anche una ruota di carro. Le testimonianze emerse confermano il ruolo di rilievo del colle di Covignano e offrono nuovi elementi per approfondire le caratteristiche del popolamento della Romagna tra VI e V secolo a.C.

Attraverso reperti e contesti archeologici restituiti da indagini recenti, la mostra racconta dunque una storia ancora in parte da esplorare: quella delle comunità che abitarono il territorio riminese prima della fondazione romana, contribuendo a definirne nel tempo l’identità e le trasformazioni.

L’esposizione rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico ai risultati della ricerca archeologica e per valorizzare il patrimonio archeologico del territorio, mostrando come ogni nuova scoperta possa contribuire a riscrivere e arricchire la conoscenza del passato.

La mostra, promossa e finanziata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, ha visto la collaborazione dei Musei comunali di Rimini, dell’Università di Bologna e della Sapienza Università di Roma. Il progetto scientifico e espositivo, curato da Martina Castoldi, Andrea Gaucci, Francesca Minak e Annalisa Pozzi, costituisce, di conseguenza, un esempio di collaborazione tra istituzioni impegnate nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico.

Tracce del passato. Archeologia a Rimini

dal 19 novembre 2026 al 7 marzo 2027

Museo della Città “L. Tonini” di Rimini

Inaugurazione giovedì 19 novembre, ore 16:30

Orari: martedì - domenica 10-13 e 16-19 (lunedì non festivi chiuso)

Informazioni: https://www.museicomunalirimini.it/ - musei@comune.rimini.it - 0541 793851