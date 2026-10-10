Rimini, il Premio Tonino Guerra a Dacia Maraini il 7 novembre al Fulgor

È dedicata a Dacia Maraini, una tra le voci più significative e amate della letteratura italiana, l’edizione 2026 del Premio Tonino Guerra che si svolgerà dal 6 all’8 novembre nei luoghi simbolo del poeta: Santarcangelo di Romagna, Pennabilli e Rimini dove sabato 7 è prevista la consegna del Premio al Cinema Fulgor. Il Premio, presieduto da Laura Delli Colli, è stato istituito da Andrea Guerra Presidente, e dal Direttivo del Museo Centro Studi Tonino Guerra e anticipa la settima edizione del Festival Luoghi dell’Anima che si svolgerà dal 9 al 13 dicembre 2026 con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli.

Dacia Maraini, protagonista tra le più autorevoli della cultura contemporanea, non appartiene solo al mondo della narrativa, ma ha legato il suo impegno anche alla saggistica e la sua creatività anche alla poesia, al teatro e al cinema che dalle sue opere ha tratto film indimenticabili.

I suoi libri sono stati tradotti in oltre 22 lingue e diffusi a livello internazionale in altrettanti Paesi.

“La sua voce è anche una preziosa testimonianza nel dibattito sull’eredità poetica e umana di Tonino Guerra” sottolinea Andrea Guerra ricordando che “proprio questo è il tema che motiva anche la nascita e le scelte del Premio” già assegnato negli anni a Luis Sepúlveda, Carmen Yanez e ai registi Marco Tullio Giordana, Werner Herzog e Aleksandr Sokurov, ultimo Maestro a ritirare un anno fa l’anello araldico in oro con l’impronta del precedente premiato.

Sarà quest’anno Dacia Maraini a riceverlo a Rimini in occasione dei tre giorni del Premio che prevede incontri e proiezioni a lei dedicate anche nel rapporto con la poetica di Tonino Guerra a Santarcangelo e Pennabilli.