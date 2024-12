Rimini, il 18 dicembre al Fulgor gli” Stati generali del cinema”

Un incontro aperto, una chiamata per riflettere in maniera approfondita su dinamiche, problemi, possibilità del territorio in tema di industria cinematografica e audiovisiva alla luce della nuova regolamentazione del Tax credit e dalle possibili nuove strade di produzione che si apriranno da marzo 2025.

Mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 15.30, al Cinema Fulgor di Rimini, è in programma Cinema in Emilia-Romagna, un incontro regionale partecipativo tra professionisti ed operatori del settore pensato per affrontare insieme il momento complesso e dinamico che il comparto sta attraversando. L’incontro è organizzato dal Bellaria Film Festival in collaborazione con Approdi, NAUFRAGARE e Meet The Docs.

“È il momento di pensare e creare nuove opportunità di produzione, nuove possibilità lavorative, nuove reti che mettano in collegamento e in collaborazione le svariate realtà che il nostro territorio ospita, che siano lavoratori singoli, liberi professionisti, case di produzione o festival cinematografici” spiega Sergio Canneto, direttore organizzativo del Bellaria Film Festival.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno già aderito diverse realtà del territorio e al quale sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti dei vari livelli istituzionali (Comuni, Regione..) sarà fatto il punto sullo stato dell’arte del cinema e dell’audiovisivo per poi dedicare uno spazio al dialogo e alla condivisione di pensieri e proposte. L’obiettivo è consolidare la cooperazione per massimizzare le possibilità dell’industria cinematografica nazionale e regionale. Comprendere la situazione contemporanea per aprire strade future.

Il dibattito sarà moderato da Sergio Canneto e da Cesare Barbieri, programmer e membro del comitato artistico del Bellaria Film Festival.

L’incontro è aperto a tutte le persone che lavorano nel mondo del cinema e dell’audiovisivo, indipendentemente dal ruolo e dalla mansione svolta nel settore e dal territorio di appartenenza, dai liberi professionisti, i lavoratori dello spettacolo, esercenti, produttori e a tutte le professionalità spesso “dietro le quinte” nell’organizzazione di festival ed eventi cinematografici e culturali.