Rimini, “Educare verbo plurale”: la rassegna parte il 28 ottobre con Matteo Nucci

Con la serata del 28 ottobre parte il progetto “Educare verbo plurale” il ciclo di serate di approfondimento, a cadenza mensile, dedicate a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini da 4 a 10 anni. Offre la possibilità di riflettere su diverse tematiche e aiuta gli adulti a trovare -o ritrovare- strumenti e buone pratiche per porsi accanto alle bambine ed ai bambini, per accompagnare la loro crescita. Il percorso vuole essere una possibilità, per gli adulti, di prendersi tempo per potersi confrontare; approfondire e scambiare idee e buone pratiche sul proprio ruolo, nutrire le risorse, aggiornare gli strumenti e migliorare l’efficacia educativa, costruire ambienti e relazioni più sereni e gratificanti per le bambine ed i bambini e per gli adulti a loro vicini.

Si prosegue poi con “Conta su di me - Prendersi cura delle emozioni difficili delle bambine e dei bambini”, giovedì 14 novembre 2024, in cui si darà spazio a come l’adulto può accompagnare bambini e bambine attraverso la maturazione emotiva e la comprensione di stati d’animo complessi e multisfaccettati come la rabbia, la paura e la tristezza.

Il 3 dicembre sarà poi la volta di un appuntamento davvero interessante, e nuovo rispetto, alla programmazione di questi anni: un approfondimento bibliografico con Alice Bigli, pedagogista e esperta di letteratura e Desirée Monciardini counselor familiare, insieme per una serata dal titolo “Le parole che aggiustano- I libri da chiedere a Babbo Natale, per continuare ad essere genitori (sufficientemente) buoni anche quando le cose si fanno difficili”. In cui sarà presentata una selezione di libri che aiutano a comprendere l’universo emotivo che si attiva di fronte alle diverse emozioni.

Il 2025 si apre con l’appuntamento di lunedì 13 gennaio “Il coraggio della parola. Narrare il lutto” un’occasione importante per trovare le parole e accompagnare attraverso le perdite e la necessita di dover lasciar andare, come parte delle vicissitudini della vita. Con la prof Paola Bastianoni dell’ Università di Ferarra.

Martedì 25 febbraio 2025 con l’appuntamento “Che ansia c’ha l’ansia” entriamo nel vivo di un’emozione ormai pervasiva, per comprendere come aiutare bambine e bambini ad affrontarla. Imparare a leggerne e riconoscere i primi segnali ci permette di accompagnare bambine e bambini a trovare tecniche e strategie di gestione e superamento.

Gran finale con “Che ansia, ho l’ansia anche io!” martedì 25 marzo 2025 ore 20.45 un incontro dedicato alla salute ed al benessere dell’adulto, sicuramente stressato e sotto pressione, che può prendersi cura di se e attraversare i momenti difficili in modo costruttivo ed evolutivo

Il percorso prende avvio a ottobre e proseguirà nei mesi successivi fino a marzo, tutti gli incontri saranno in presenza, in orario serale alle 20.45, e i professionisti saranno a disposizione del pubblico per le domande.

Il Centro per le Famiglie, con questo progetto e con tutti i suoi servizi, dal 2003 si pone accanto alle famiglie offrendo opportunità di approfondimento, percorsi di consulenza specifici e occasioni di confronto e scambio di strategie e buone pratiche.

Ingresso gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per sottolineare l’importanza dell’alleanza educativa si è scelto di realizzare la maggior parte degli incontri nelle scuole del territorio.