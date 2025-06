Rimini, è morto Angelo Turchini, il professore che aveva donato la sua biblioteca di 11mila volumi

RIMINI. È morto il professor Angelo Turchini , storico riminese noto per la sua vasta produzione letteraria (oltre novanta volumi) e per il suo lavoro come professore di Storia moderna all’Università Cattolica di Milano e di Archivistica all’Università di Bologna. Nato il 6 gennaio 1948 e laureatosi in Lettere nel 1970 (con una tesi dal titolo “Aspetti dell’applicazione dei decreti del Concilio di Trento in diocesi di Rimini 1564-1606) presso l’Università di Padova, iniziò da subito a insegnare. Nel 2001, dopo quasi trenta anni di insegnamento presso l’Università Cattolica, diventa professore ordinario di Archivistica generale e storia degli archivi presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna e qui rimane sino alla pensione. Era particolarmente apprezzato per le sue ricerche sulla storia e l’archivistica della Romagna. Aveva appena donato la sua imponente biblioteca di 11mila volumi alla Biblioteca Malatestiana di Cesena.