Rimini, da Picasso a Warhol: le cover d’artista dei grandi vinili in mostra - Gallery

È stata inaugurata oggi a Rimini, negli spazi dell’Ala di Isotta di Castel Sismondo – Fellini Museum, la mostra Da Picasso a Warhol - Le vinyl cover dei grandi maestri, che raccoglie circa 150 cover d’artista, copertine di dischi in vinile realizzate a partire da opere di Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, Keith Haring, Salvador Dali e Magritte fino ad Ai Weiwei, Gilbert & George, Julian Schnabel. Inoltre gli italiani Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto. Ma anche con l’apporto di grandi fotografi come Araki, Mapplethorpe, Luigi Ghirri e importanti illustratori quali ad esempio Guido Crepax, Milo Manara e tanti altri.

Un allestimento unico, realizzato grazie alla grande passione di Vincenzo Sanfo, curatore d’arte e collezionista, che ha curato la mostra insieme alla figlia Giorgia. Hanno collaborato al catalogo Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi.

In mostra, per la prima volta, tutti i lavori realizzati da Andy Warhol in questo ambito. Warhol realizzò nel corso della sua vita disegni e illustrazioni per 56 copertine di dischi. La prima risale al 1949 ed è una vera rarità: fu realizzata non per un disco di musica ma per un corso di lingua spagnola. Un vero e proprio cult è la banana disegnata da Warhol per i Velvet Underground per l’album The Velvet Undergound & Nico, ma da ricordare è anche la copertina realizzata dal genio della pop art per il disco Love you live dei Rolling Stones (1977) o quella per la colonna sonora del film di Rainer Werner Fassbinder Querelle de Brest: sullo sfondo blu scuro le siluette di due giovani uno dei quali con la lingua fuori. Il disegno era stato realizzato da Warhol per la locandina del film che venne considerata troppo oscena.

Rarissima la copertina con un disegno di Picasso realizzata per l’opera Le mammelle di Tiresia, dramma surrealista di Guillaume Apollinaire tradotto in opera da Francis Poulenc, ma anche quella con disegno di Jean-Michel Basquiat per il singolo Beat Bop degli artisti hip hop Rammellzee + KRob prodotto e arrangiato dallo stesso Basquiat.

Copertine d’artista anche quelle dei Red Hot Chili Peppers: con un lavoro di Damien Hirst (una mosca su una capsula medicinale) per l’abum I’m with you del 2011 e di Julian Schnabel per By the Way (2002).

Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover del grandi maestri racconta di altre memorabili collaborazioni, come quella tra Jeff Koons e Lady Gaga per la copertina di Artpop, tra Robert Rauscheberg e i Talking Heads per l’album Speaking in Tongues, tra Bruce Springsteen e Annie Leibovitz per la copertina di Born in the Usa.

Tra gli italiani, da segnalare la cover con un disegno di Andrea Pazienza per l’album Robinson di Roberto Vecchioni (1979). L’illustrazione ritrae Vecchioni naufrago su un’isola del tesoro. Ma soprattutto, molto ricercata nel mondo del collezionismo, è quella realizzata da Mario Schifano per l’album Dedicato a.. del gruppo Le Stelle di Mario Schifano, un cult dell’underground formatosi nella Roma degli anni Sessanta e di cui faceva parte lo stesso artista.