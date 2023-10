Rimini. Amarcord Fellini: visite e passeggiate tra musei, cinema, mostre e murales

In vista del trentennale della morte (31 ottobre) molti itinerari ci raccontano Federico Fellini.

Oggi alle 15.15 dal Fulgor

Discover Rimini propone una passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi più iconici legati al celebre regista, nato a Rimini il 20 gennaio del 1920. Si parte visitando il mitico Fulgor, fino ai murales a tema felliniano del pittoresco Borgo San Giuliano, per poi raggiungere il Grand Hotel per un tè all’inglese.

Info: 333 7352877

Martedì 31 trekking urbano

A 50 anni dall’uscita del film Amarcord, Visit Rimini porta alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti nel film. Il centro storico, il Borgo, il porto canale e il molo, la spiaggia, il Grand Hotel. Una curiosità: ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato L’uomo invaso, e quando si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l’avventura di uno scienziato svedese.

Ore 10.30. www.visitrimini.com

Martedì Fontana della Pigna

Amarcord... la Rimini di Federico Fellini: un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo Novecento riminese attraverso luoghi non convenzionali: stradine e case di tolleranza, piazzette nelle quali si concentrava il divertimento notturno, capaci a loro volta di alimentare la fantasia di giovani o attempati avventori. Una tematica scottante che dagli anni ’50 verrà approfondita in pellicole come I vitelloni, La strada o Amarcord.

Ore 17. Info: 380 1770135

Sabato 4 Visitor Center

Fellini experience: un nuovo tour dedicato a Fellini, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme al maestro la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani sino ai provini dei personaggi dei film. Al termine sarà servito un aperitivo.

Ore 15.30 www.visitrimini.com

Domenica 5 Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo, alla scoperta del Museo Fellini e del castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Ore 11. Info: 0541 793781

Mostra fino al 5 novembre

Palazzo del Fulgor: Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi. Un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che il fotografo ha costruito intorno alla sua città.

Info: 0541 793781

Mostra Disney dal 28 ottobre

Palazzo del Fulgor: Disney 100. Un secolo di capolavori del cortometraggio animato. Mostra nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di Topolino presenta La strada. La mostra presenta alcuni artwork da collezioni private: una selezione di bozzetti originali, dipinti e cels utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni Venti fino a oggi. La galleria include anche il primo storico cortometraggio di Mickey Mouse del 1928.

Info: 0541 793782