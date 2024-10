Riccione, “imparare dalle piante”: Stefano Mancuso al Palazzo del Turismo martedì 22 ottobre

Imparare dalle piante e dalla loro capacità di adattamento per ripensare le nostre città. Sarà questo l’argomento che affronterà il botanico Stefano Mancuso nell’incontro pubblico in programma domani sera, martedì 22 ottobre, alle 20:30 al Palazzo del Turismo.

La lezione pubblica, organizzata dall’amministrazione comunale, sarà un’occasione preziosa per ripensare il ruolo del verde nelle nostre città, non solo come elemento estetico, ma come componente essenziale per la salute pubblica e la sicurezza urbana. La lezione di Stefano Mancuso aiuterà la città a comprendere meglio l’importanza del verde urbano e a sviluppare un modello urbano che guardi alla natura non solo come decoro, ma come elemento strutturale per la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Stefano Mancuso, botanico di fama internazionale e uno dei maggiori esperti mondiali di neurobiologia vegetale, è docente all’Università di Firenze e autore di numerose pubblicazioni sull’intelligenza delle piante. Il botanico offrirà una riflessione innovativa su come gli organismi vegetali, cooperativi e resilienti per natura, possano ispirarci a trasformare e migliorare il nostro modo di vivere nelle città.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto di partecipazione alla stesura Piano urbanistico generale (Pug) “Riccione Cambia”, un progetto che mira a promuovere una città più sostenibile, dove natura e urbanistica si integrano per creare spazi più vivibili e salubri. Il Piano urbanistico generale, cui sta lavorando il Comune di Riccione, intende infatti integrare ecologia e urbanistica per costruire una città che sappia rispondere alle sfide ambientali contemporanee.

L’ingresso alla lezione è gratuito, con posti limitati a 120. Per partecipare all’incontro è consigliata la prenotazione tramite il link: https://bit.ly/riccionecambia-22ottobre. L’accesso al Palazzo del Turismo sarà consentito a partire dalle ore 20. Inoltre, per chi non potrà partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Riccione, in modalità solo audio.