Riccardo Muti torna al teatro La Fenice di Venezia dopo 4 anni

Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice: il maestro sarà di nuovo sul podio lagunare, alla testa dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in un concerto straordinario che avrà luogo nella Sala grande di Campo San Fantin giovedì 9 ottobre alle ore 20. Il programma musicale prevede l’esecuzione di alcuni classici: aprirà la serata l’ouverture Coriolano op. 62 di Beethoven; seguirà il Concerto per flauto n. 2 in re maggiore kv 314 di Mozart, affidato nella parte solistica a Karl-Heinz Schütz; infine verrà eseguita la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Beethoven.
L’ultima apparizione risale al 2021, quando con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini tornò in Fenice per celebrare i 50 anni dal debutto veneziano interpretando l’Ouverture im italienischen Stile e la Sinfonia in do maggiore d 944 Grande di Schubert.