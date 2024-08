Ravenna, “Settimana di Teodorico”: iniziative straordinarie e visite guidate dal 28 agosto al primo settembre

Giunta alla quarta edizione, la Settimana di Teodorico prosegue il suo viaggio verso il 1500° anniversario della morte nel 2026 del re degli Ostrogoti Teodorico il Grande grazie ad aperture straordinarie con visite guidate, approfondimenti e un concerto serale. Le iniziative, realizzate grazie ai servizi educativi ed al personale dei Musei nazionali di Ravenna e in collaborazione con l’Associazione musicale Angelo Mariani e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna porteranno i visitatori alla scoperta della storia e dell’architettura di alcuni dei più importanti siti Unesco del ravennate.

“Sarà una ulteriore occasione - commenta Andrea Sardo, direttore dei Musei nazionali di Ravenna - per poter godere non solo dei siti teodoriciani nell’incanto delle atmosfere notturne, ma anche per mantenere viva la memoria e rendere omaggio al grande re goto”.

“Il concerto de La Pifarescha, ensemble con strumenti storici, dedicato a Teodorico il Grande – sottolinea Romano Valentini direttore artistico dell’Angelo Mariani - sarà un viaggio musicale che ne celebra la vita, le conquiste e il lascito culturale. Esplorando temi di guerra e pace, conquista e coesistenza, abbraccerà la dimensione occidentale, le connessioni con il mondo orientale e le tradizioni che hanno arricchito il suo regno”. Di seguito il calendario delle iniziative:

Mercoledì 28 agosto dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso) Battistero degli Ariani

dalle ore 20.00 alle ore 23.00 - Il Battistero risponde visite guidate gratuite a cura dello staff dei Musei nazionali di Ravenna

Costo del biglietto 2€ - non è richiesta la prenotazione

Giovedì 29 agosto dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso) Palazzo di Teodorico

Ore 20.30 e ore 22.30 - A palazzo con l’archeologo visite guidate gratuite a cura dello staff dei Musei nazionali di Ravenna

Costo del biglietto 2€ - non è richiesta la prenotazione

Venerdì 30 agosto dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso) Mausoleo di Teodorico

Ore 20.30 - Il Mausoleo in un battito visita guidata gratuita a cura dello staff dei Musei nazionali di Ravenna per introdurre

Ore 21 - Mausoleo sonoro. Omaggio a Teodorico il Grande.

Concerto dell’ensemble La Pifarescha a cura dell’Associazione musicale Angelo Mariani, grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Ingresso gratuito in occasione dell’anniversario della morte di Teodorico

Sabato 31 agosto dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso) Mausoleo di Teodorico

Ore 20, ore 21 e ore 22 - L’architettura, la vasca e il Re visite guidate gratuite a cura dello staff dei Musei nazionali di Ravenna

Costo del biglietto 4€ - non è richiesta la prenotazione

Domenica 1 settembre ore 9 Trekking urbano Teodoriciano a Ravenna

Visita guidata al Mausoleo di Teodorico, al Palazzo di Teodorico, al Battistero degli Ariani e, infine, al Museo Nazionale di Ravenna, con merenda ristoratrice al Mercato Coperto.

prenotazione obbligatoria: www.visitravenna.it Info: info@visitravenna.it

Info e contatti

Posta elettronica: mn-ra@cultura.gov.it

Telefono: 0544-543724