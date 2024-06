Ravenna, per la mostra di Salgado quasi 34mila accessi dal 21 marzo al 2 giugno

Il Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna ha chiuso con soddisfazione la mostra Sebastião Salgado. Exodus umanità in cammino, l’evento principale del Festival delle Culture 2024.

Dal 21 marzo al 2 giugno, la mostra ha registrato 33.864 accessi, portando il totale annuale a 41.923 visitatori, un incremento del 160% rispetto all’anno precedente. Anche gli incassi da biglietteria sono aumentati del 205%, superando ampiamente i risultati del 2023.

Un risultato importante se si considera che la mostra ha tenuto aperti i battenti per poco più di due mesi. Come afferma Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna: “Exodus ha segnato non solo la ripresa di un percorso che vede la grande fotografia protagonista della programmazione del MAR ma ha confermato la forte capacità del nostro museo di costruire una partecipazione larga, inclusiva e trasversale. E tutto questo esercitando un ruolo attivo e propositivo davanti alle grandi questioni che segnano il nostro tempo.”