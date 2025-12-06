Ravenna, il Libro Strenna di Cassa e Fondazione dedicato ai Musei Byron

Sono la grande novità del 2025 e sono sempre più i destinatari dell’attenzione mediatica e culturale internazionale: i Musei Byron e del Risorgimento stanno vivendo un momento straordinario per le attenzioni riversate da tutto il mondo sull’affascinante polo culturale fortemente voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dall’ideatore dei Musei Antonio Patuelli. Ed è dedicato a questa straordinaria novità il Libro Strenna edito dal Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi, e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in coincidenza con il primo anno di apertura dei Musei. La straordinaria storia risorgimentale e l’intreccio letterario, sentimentale e ideale con Lord Byron hanno non solo portato Ravenna al centro delle cronache e dei reportage culturali e turistici di tutto il mondo, ma sono oggi il tema di questo libro speciale, curato da Franco Gabici, ed edito da Minerva.

Il libro, 170 pagine, interamente in due lingue italiano e inglese, a breve in vendita anche nelle principali librerie e al bookshop dei Musei Byron e del Risorgimento, racconta l’anno speciale dei Musei, in cui sono arrivati in visita Capi di Stato come i Reali d’Inghilterra Carlo e Camilla e come i Reggenti di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi, autorità istituzionali dell’Unione Europea, come il vice presidente Raffaele Fitto, istituzioni della Repubblica come il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, personaggi eminenti del mondo culturale e dello spettacolo come Pietrangelo Buttafuoco, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Antonio Caprarica, personaggi internazionali legati a Byron, come il pronipote Robin Byron la la moglie Lady Robin, ed il mecenate londinese Geoffrey Bond.