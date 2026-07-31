Ravenna, i Musei Byron e del Risorgimento aperti fino alle 19.30

I Musei Byron e del Risorgimento ed il Museo delle Bambole ed altri Balocchi da martedì prossimo 4 agosto e fino a domenica 1 novembre saranno aperti fino alle 19.30: un prolungamento dell’orario che è stato deciso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, per venire incontro alle richieste dei molti turisti e turiste che scelgono di visitare con più tempo a disposizione i Musei Byron e del Risorgimento nella parte centrale e finale del pomeriggio, potendo in questo modo approfondire con più tempo e più calma i molteplici contenuti, le numerose narrazioni multimediali e studiare più attentamente i cimeli, le opere prime, i ritratti ed i ‘tesori’ esposti nelle sale. Un patrimonio che, grazie alla turnazione dei cimeli e dei documenti esposti ed anche alle frequenti donazioni, si arricchisce sempre di nuovi preziosi documenti e memorabilia.

“Abbiamo deciso - ha spiegato la Presidente Mirella Falconi Mazzotti - di estendere l’orario, sia per venire incontro alle richieste stesse di visitatori e visitatrici, sia per rendere sempre più interessante, aperta ed accogliente la nostra città che, anche in questo periodo estivo, sta ospitando tantissime persone, molte delle quali provenienti dalle crociere internazionali ma non solo; per questi turisti e turiste ma anche per i nostri cittadini è importante mettere a disposizione, in ogni modo possibile, l’immenso patrimonio culturale, storico e letterario di cui la nostra città dispone, in gran parte tra l’altro visitabile a piedi, con pochi passi ed in un immenso Museo diffuso che va dalla tomba di Dante e dai Chiostri Danteschi ai Musei Byron e del Risorgimento fino a San Vitale. Un percorso di bellezza e di cultura tra i più belli al mondo da vivere con calma, anche verso sera, prima di andare a cena”.

Oltre al prolungamento dell’orario quotidiano, va ricordato che i Musei Byron e del Risorgimento ed il Museo delle Bambole, in occasione dell’iniziativa ‘Mosaico di notte’ sono aperti tutti i mercoledì sera di luglio ed agosto fino alle 22, con visite guidate che partono alle 19.45.