Ravenna celebra i 30 anni dell’Unesco: due week-end di visite guidate gratuite in ognuno degli otto monumenti patrimonio mondiale. Il 7 dicembre 1996 i monumenti paleocristiani di Ravenna entravano nella lista del patrimonio mondiale Unesco. Per festeggiare il trentesimo anniversario dall’iscrizione, la città offre la possibilità a cittadini e turisti di fruire dei monumenti con un accompagnamento speciale. “A trent’anni dall’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco, vogliamo invitare chi vive a Ravenna e chi la visita a riscoprire gli otto monumenti paleocristiani. In ciascuno, una guida messa a disposizione dal Comune ne racconterà la storia e le meraviglie - ha sottolineato l’assessore alle Politiche culturali e turismo Fabio Sbaraglia - un modo per tornare anche nei luoghi che crediamo di conoscere e ritrovare, nei mosaici e nelle architetture, i segni delle culture che si sono incontrate in questa città nel corso della storia. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra le istituzioni e gli enti che ogni giorno contribuiscono alla cura e alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio”.

Dal 5 all’8 dicembre e dall’11 al 13 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17 in ciascuno degli otto monumenti del sito Unesco sarà presente una guida che accoglierà i visitatori e illustrerà quello specifico monumento.

La spiegazione delle guide è gratuita, offerta dal Comune di Ravenna; l’accesso ai monumenti resta soggetto al regolare biglietto d’ingresso, secondo le tariffe vigenti.