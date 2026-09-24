Ravenna, giornata nazionale di “È cultura”: i Musei Byron e del Risorgimento aperti gratuitamente sabato 24 ottobre

Sabato 24 ottobre, in occasione della giornata nazionale di “È Cultura”, la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ampliano ulteriormente il programma delle iniziative promosse per cittadine e cittadini e per le scolaresche. In occasione di questa giornata, dalle 10 alle 18, i Musei Byron e del Risorgimento saranno aperti gratuitamente al pubblico. Per chi ha già visitato i Musei sarà una importante occasione per approfondire uno dei tanti aspetti sfuggiti in una prima visita: dalle decine di modernissime narrazioni multimediali ai preziosi cimeli e memorabilia pervenuti ai Musei dalle più diverse collezioni e da importanti acquisti o donazioni internazionali. Per chi non ha ancora visitato i Musei, un’occasione per conoscere da vicino la storia meravigliosa di un palazzo strettamente connesso alla storia del Risorgimento, che ha ospitato, oltre a Byron e Teresa, anche Luigi Carlo Farini ed altri grandi protagonisti dell’Unità d’Italia. Per le scolaresche e per singoli insegnanti sono previste visite guidate (fino ad esaurimento posti) con partenza alle ore 10, 11 e 12: in questo caso è necessario prenotarsi alla mail cpiffanelli@cassa.com oppure al 335 7269756.

Sempre nella giornata del 24 saranno previste due nuovissime iniziative. L’apertura dalle 10 alle 13 (su prenotazione agli stessi recapiti) dell’Aula Multimediale dei Chiostri Danteschi, e del primo piano dei Chiostri che si affaccia sulla corte interna. La Sala Multimediale, fortemente voluta da Cassa Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è un tesoro di straordinaria bellezza in cui la storia d’Italia e di Ravenna sono raccontate con immagini multimediali che scorrono nel gigantesco pannello della sala, in un contesto monumentale unico. La Saletta di Teresa dei Musei Byron e del Risorgimento ospiterà alle 11 per le scuole (su prenotazione) la lezione su ‘L’economia del Risorgimento: monete e bilanci tra Stati pre-unitari e Regno d’Italia’. Le misure della Saletta consentono ad una sola classe di partecipare all’evento, inserito nell’ambito del programma dell’educazione finanziaria della Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

Sabato 24 per visitatori e visitatrici sarà inoltre aperto eccezionalmente di sabato l’ex Bubani, ora Private Banking della Cassa, negozio storico in elegante stile liberty nel pieno centro di Ravenna, in piazza del Popolo, un luogo ricco di storia e di fascino che ancora oggi è meta incessante di persone in occasione delle mostre allestite nelle sue vetrine. E’ inoltre possibile la visita virtuale, anche nella settimana di “È Cultura” dal 16 al 24 ottobre, del Palazzo della Cassa di Ravenna: la visita virtuale è a disposizione sul sito www.lacassa.com.

È Cultura è un grande evento Nazionale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli, in cui banche e fondazioni bancarie di tutta Italia aprono i propri monumenti e palazzi e promuovono iniziative culturali aperte alla cittadinanza ed alle scolaresche. Dopo i successi di partecipazione e di pubblico degli anni scorsi, La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna aderiscono a questa giornata con un programma ulteriormente arricchito in cui i valori della cultura incrociano il desiderio di incontrarsi e condividere esperienze e momenti in contesti straordinariamente belli e significativi dei nostri territori e delle nostre città.