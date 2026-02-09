Ravenna, Giacomo Poretti dialoga con Matteo Cavezzali sulla comicità alla Classense

  09 febbraio 2026
Venerdì 20 febbraio alle 17.30 alla biblioteca Classense appuntamento con Giacomo Poretti
Venerdì 20 febbraio alle 17.30 alla biblioteca Classense sarà ospite Giacomo Poretti, del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in dialogo con lo scrittore Matteo Cavezzali per i ciclo di incontri Invèl scuola di narrazioni di ScrittuRa Festival.

Poretti e Cavezzali parleranno della scrittura come forma di comicità e riflessione partendo dall’ultimo libro di Poretti “La fregatura di avere un’anima” (Baldini+Castoldi). In cui Giannino è un uomo che da sempre si fa tante domande. Se le fa sul mondo attorno, se le fa su di sé e sul suo futuro. È convinto, Giannino, di non essere facilmente destinato a diventare un padre e un marito, perché è un uomo non tanto alto, ha problemi col sole e pure col mare, e la felicità per uno come lui non sembra una cosa affatto semplice. Eppure, quando Giannino incontra Rita, il futuro per loro si schiude come un fiore e si ritrovano di lì a qualche anno ad assistere alla nascita del loro bambino, Luca. Luca sembra un bambino bello e sano, dotato di tutto, ogni organo è al suo posto: gambe, manine, occhi, naso, bocca. Sembra, insomma, che i due genitori abbiano compiuto il loro dovere e che non manchi proprio nulla. Ma quando un sacerdote arriva a visitare il nuovo arrivato, complimentandosi con i genitori, dice loro: «Bene, ora che avete fatto un corpo, vi tocca fare un’anima.» I due si guardano sbigottiti, Giannino è confuso. «Non avevamo fatto già tutto? E soprattutto, cos’è e come si fa un’anima?» Da questa immensa domanda nasce il romanzo surreale, poetico e divertente di Giacomo Poretti, che si inoltra nel terreno spinoso della più misteriosa delle faccende. Ad assistere Giannino nella sua ricerca, le divagazioni ironiche e le riflessioni più strampalate sul reale, indagando millenni di civiltà e vita spirituale, di biologia e dimensione trascendentale, alla ricerca del più ineffabile tra gli organi che compongono l’essere umano.

