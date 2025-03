L’offerta culturale spazia dalle letture dantesche ai percorsi guidati nei luoghi simbolo della città, fino alle conferenze con esperti e studiosi di fama nazionale. Sarà possibile seguire alcune iniziative in streaming sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante.

Il 25 marzo Ravenna celebra il Dantedì , la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per onorare l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia. Per il quinto anno consecutivo, la città rende omaggio al Sommo Poeta con un programma ricco di eventi, incontri e attività didattiche, coinvolgendo scuole, cittadini e appassionati.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno beneficiare, inoltre, dell’ingresso gratuito a Museo e Casa Dante da martedì 25 a domenica 30 marzo mentre gli altri visitatori potranno entrare gratuitamente martedì 25 marzo. Nella stessa settimana, le scuole potranno essere guidate all’interno della Zona dantesca – che comprende la Tomba di Dante, i Chiostri Francescani, il Quadrarco di Braccioforte, Museo e Casa Dante – prenotando una visita a cura della sezione didattica di Fondazione RavennAntica (tel. 0544 36136 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

“Anche quest’anno il Dantedì offre un’importante occasione di confronto, che celebra il Poeta con un programma sempre più ricco e articolato – afferma Fabio Sbaraglia, sindaco acente funzioni e assessore alla Cultura –. Per questa edizione il tema delle iniziative rivolte alle scuole è ‘Libertà e giustizia’, due valori cardine del pensiero dantesco, che offriranno spunti di riflessione profondi per le nuove generazioni. Grazie al coinvolgimento di importantissime realtà culturali del territorio la città, biblioteca Classense e Fondazione RavennAntica in primis, la città si conferma luogo di memoria e ispirazione, dove il legame con Dante non è solo storico, ma vivo e attuale, capace di parlare al presente e al futuro. Sarà una bella opportunità per vivere la zona dantesca, centro nevralgico del rapporto tra Dante e Ravenna, con tante iniziative all’insegna tra cultura e della condivisione“.