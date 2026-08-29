Ravenna, Celebrazioni Teodoriciane: lectio magistralis di Judith Herrin al Teatro Alighieri

Martedì 1° settembre, alle 18,30, nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, è in programma la Lectio Magistralis della storica bizantinista Judith Herrin, “L’Unicità di Teodorico, Goto di nascita, Romano per formazione, Re a Ravenna”, a cura del Comune, nell’ambito delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026 Ravenna nel segno di Teodorico, promosse a 1500 anni dalla morte di Teodorico.

Studiosa di fama internazionale, cittadina onoraria di Ravenna e tra le più autorevoli interpreti della storia bizantina e del Mediterraneo tardoantico, Herrin proporrà una riflessione sul ruolo di Ravenna nel sistema euro-mediterraneo della tarda antichità, riportando la figura di Teodorico e la storia della città all’interno di uno scenario più ampio, fatto di relazioni politiche, scambi culturali e incontri tra mondi differenti.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è stato pensato con l’obiettivo di rendere accessibili temi e questioni della storia tardoantica e di mostrare come Ravenna, proprio negli anni del regno di Teodorico, rappresentasse un luogo strategico all’interno degli equilibri del Mediterraneo. Sarà anche l’occasione per ospitare la prima uscita pubblica del Club Unesco di Ravenna.

La presenza di Judith Herrin rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo scientifico delle Celebrazioni Teodoriciane, che nel corso del 2026 - 2027 propongono un programma articolato tra ricerca, divulgazione, musica, arti visive e valorizzazione del patrimonio.