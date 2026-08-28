Ravenna, Celebrazioni Teodoriciane 526-2026: il programma di domenica 30 agosto

Cultura
  • 28 agosto 2026
Ravenna, Celebrazioni Teodoriciane 526-2026: il programma di domenica 30 agosto

È il 30 agosto 526 la data della morte di Teodorico, il sovrano ostrogoto che fece di Ravenna la capitale del suo regno e che ha lasciato nella città una delle testimonianze più importanti della sua stagione storica e artistica.

Esattamente 1500 anni dopo, domenica 30 agosto 2026, Ravenna celebra questa ricorrenza con una giornata speciale nell’ambito delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026, un programma che attraverso storia, musica, arti visive e divulgazione invita a rileggere la figura del re e il patrimonio della Ravenna teodoriciana.

Alle 10 si parte con la visita guidata Costruire per l’Eternità. Il Mausoleo di Teodorico tra potere e memoria, a cura della Fondazione RavennAntica, (su prenotazione e a pagamento info: www.ravennantica.it )

Dalle 16 alle 18 è in programma la passeggiata “Con i protagonisti del tempo, dal Palazzo di Teodorico al Mausoleo passando per Sant’Apollinare Nuovo e il Battistero degli Ariani”; alle 18 la rappresentazione della Morte di Teodorico e alle 19 la presentazione del concorso per la Medaglia Ravenna 1500° Teodorico e Cassiodoro (a libera aggregazione info info@coloringsrl.com ).

Alle 18, all’interno del Mausoleo, la giornata proseguirà con la rappresentazione rievocativa della “Morte di Teodorico”. Alle 19 sarà invece presentato ufficialmente il concorso per la Medaglia Ravenna 1500° Teodorico e Cassiodoro, a iscrizione gratuita e aperta a tutti, con l’illustrazione del regolamento e delle modalità di partecipazione. La scadenza per la consegna delle opere è fissata al 3 dicembre 2026.

“Notti trasfigurate”

Il cuore della serata sarà al Mausoleo di Teodorico con la terza edizione di Notti Trasfigurate – Nel segno di Teodorico il Grande, curata dall’Associazione musicale “Angelo Mariani”.

Per l’occasione andrà in scena la prima rappresentazione in tempi moderni di Teodorico, dramma per musica composto nel 1720 da Giovanni Porta su libretto di Antonio Salvi.

L’opera, unica composizione musicale intitolata al sovrano ostrogoto, è stata riportata alla luce attraverso un importante lavoro di ricostruzione e ricerca scientifica coordinato dal direttore Nicola Valentini, con il coinvolgimento di musicologi e docenti universitari. L’allestimento proporrà l’esecuzione su strumenti d’epoca affidata all’Ensemble Aurea, diretto da Filippo Pantieri, con le voci del soprano Vittoria Magnarello e del mezzosoprano Daniela Pini, le letture recitate di Camilla Berardi e gli approfondimenti della musicologa Giovanna Casali.

A chiudere la giornata, dalle 23 alle 24, sarà Visioni di Eterno – Re Teodorico, il progetto ideato da Andrea Bernabini che trasforma la pietra d’Istria del Mausoleo in una superficie di luce, immagini e suoni. Una speciale proiezione notturna che, dopo la prima serata del 29 agosto, accompagnerà il pubblico nella data esatta del 1500° anniversario della morte del sovrano. L’ingresso a Visioni di Eterno nella serata del 30 agosto sarà gratuito.

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