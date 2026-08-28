Ravenna, Celebrazioni Teodoriciane 526-2026: il programma di domenica 30 agosto

È il 30 agosto 526 la data della morte di Teodorico, il sovrano ostrogoto che fece di Ravenna la capitale del suo regno e che ha lasciato nella città una delle testimonianze più importanti della sua stagione storica e artistica.

Esattamente 1500 anni dopo, domenica 30 agosto 2026, Ravenna celebra questa ricorrenza con una giornata speciale nell’ambito delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026, un programma che attraverso storia, musica, arti visive e divulgazione invita a rileggere la figura del re e il patrimonio della Ravenna teodoriciana.

Alle 10 si parte con la visita guidata Costruire per l’Eternità. Il Mausoleo di Teodorico tra potere e memoria, a cura della Fondazione RavennAntica, (su prenotazione e a pagamento info: www.ravennantica.it )

Dalle 16 alle 18 è in programma la passeggiata “Con i protagonisti del tempo, dal Palazzo di Teodorico al Mausoleo passando per Sant’Apollinare Nuovo e il Battistero degli Ariani”; alle 18 la rappresentazione della Morte di Teodorico e alle 19 la presentazione del concorso per la Medaglia Ravenna 1500° Teodorico e Cassiodoro (a libera aggregazione info info@coloringsrl.com ).

Alle 18, all’interno del Mausoleo, la giornata proseguirà con la rappresentazione rievocativa della “Morte di Teodorico”. Alle 19 sarà invece presentato ufficialmente il concorso per la Medaglia Ravenna 1500° Teodorico e Cassiodoro, a iscrizione gratuita e aperta a tutti, con l’illustrazione del regolamento e delle modalità di partecipazione. La scadenza per la consegna delle opere è fissata al 3 dicembre 2026.