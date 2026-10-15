Ravenna, Biblioteca Classense: tutto esaurito per l’apertura straordinaria delle Sale Superiori

A Ravenna l’apertura straordinaria delle Sale Superiori della Biblioteca Classense in programma sabato 17 ottobre, in occasione della Notte d’Oro, ha suscitato grande interesse da parte della cittadinanza tanto che hanno già registrato il tutto esaurito.

Il riscontro positivo conferma l’interesse del pubblico per la possibilità di scoprire da vicino uno degli spazi storici e architettonici più preziosi della biblioteca. Per rispondere a questa partecipazione, la Biblioteca Classense, ha inserito due ulteriori appuntamenti nella giornata del 17, ma anche questi si sono riempiti in poco tempo. Si è quindi deciso di riproporre a breve nuove occasioni di visita, con l’obiettivo di consentire a un numero più ampio di persone di conoscere questi ambienti e il patrimonio che custodiscono. Le nuove date saranno comunicate attraverso i canali istituzionali della biblioteca.

“La riapertura delle Sale Superiori - dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia - è un risultato importante per Ravenna, frutto di un programma di interventi che ha permesso di recuperare e rendere nuovamente accessibili spazi di grande valore storico e artistico. La risposta registrata dalle prenotazioni dimostra quanto la valorizzazione del patrimonio culturale possa suscitare curiosità e partecipazione. Continueremo a investire perché luoghi come la Classense siano sempre più conosciuti e vissuti dalla comunità”.

“La grande risposta del pubblico - dichiara la direttrice della Biblioteca Classense, Silvia Masi - ci fa particolarmente piacere e conferma l’interesse per il patrimonio storico e artistico della Classense. Con Classense inedita vogliamo offrire occasioni di conoscenza e di incontro con la storia della biblioteca, accompagnando i visitatori alla scoperta di ambienti che raccontano secoli di cultura e di storia cittadina. Proprio per questo riproporremo presto nuove visite”.

Le Sale Superiori sono state rese accessibili grazie a interventi di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione realizzati nell’ambito di un più ampio programma di lavori sostenuto dal Comune di Ravenna insieme alle risorse del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.