Ravenna, “Angels of Nazareth”: progetto fotografico sull’Ucraina e documentario di Hugo Weber

“Angels of Nazareth” è un progetto fotografico e documentario che esplora la vita quotidiana di persone sfollate e soldati feriti che trovano rifugio nella comunità Caritas presso la ex base militare sovietica di Nazareth a Drohobych, in Ucraina.

La mostra sarà inaugurata giovedì 17 luglio (ore 18) nello spazio espositivo PR2 di Ravenna e sarà preceduta da un talkaffee dal titolo “Angels of Nazareth: una doppia testimonianza dall’Ucraina”, che vedrà protagonisti il fotografo e curatore Hugo Weber, autore della mostra, e Kateryna Ostapiuk, giovane studentessa ucraina rifugiatasi a Ravenna allo scoppio del conflitto, con la moderazione di CocciRotti Aps. L’incontro, aperto a tutti, offrirà una doppia prospettiva sulla complessa vicenda del conflitto in Ucraina attraverso due testimonianze complementari.

Hugo Weber presenterà il progetto durato un anno e racconterà la realtà di un luogo sospeso nel tempo, dove persone traumatizzate dalla guerra convivono superando barriere linguistiche e culturali, costruendo una fragile ma resiliente comunità di sopravvivenza. Kateryna Ostapiuk porterà la sua testimonianza di cittadina ucraina che ha vissuto il conflitto da lontano, ma conservando un legame profondo con le proprie radici. Il confronto tra le due voci permetterà di esplorare la complessità della realtà ucraina oltre la narrazione mediatica.

La mostra sarà aperta al pubblico in occasione dell’inaugurazione e poi dal 18 al 20 luglio.